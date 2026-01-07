हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: हिजाब विवाद के 24 दिनों बाद नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, आज थी लास्ट डेट

बिहार: हिजाब विवाद के 24 दिनों बाद नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी, आज थी लास्ट डेट

Nusrat Parveen News: 15 दिसंबर 2025 को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींच दिया था.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 07 Jan 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

हिजाब विवाद के 24 दिन बाद डॉक्टर नुसरत परवीन ने आज (7 जनवरी) को नौकरी ज्वाइन कर ली है. ज्वाइनिंग की तिथि दो बार बढ़ायी गई थी. आज 7 जनवरी 2026 तक का समय उनको दिया गया था. घटना के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी. नियुक्ति पत्र देने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था. 

15 दिसंबर को मिली था नियुक्ति पत्र

पटना सदर अस्पताल में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग होने थी. नुसरत को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को दे दिया था. इसी दौरान हिजाब खींचने की घटना हुई थी. 

इस नियुक्ति पत्र को लेकर लेकर सिविल सर्जन के ऑफिस जाना होता है. यहां कैंडिडेट्स से बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है. डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है. इसके बाद सिविल सर्जन लेटर जारी करते हैं कि आयुष डॉक्टर को किस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ज्वाइन करना है.

नुसरत ने कॉलेज जाना भी कर दिया था बंद

हिजाब विवाद के बाद से नुसरत परवीन ने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था. फिर खबरें आईं कि वो परिवार के साथ कोलकाता चली गई हैं. पटना स्थित राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी कई बार उनसे नौकरी ज्वाइन करने की अपील की थी.

बता दें कि हिजाब खींचने का वीडियो सामने आने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने निशाने पर आ गए थे. कई धार्मिक नेताओं और अलग-अलग दलों के नेताओं ने उनपर निशाना साधा था. हालांकि, उनकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने सीएम का बचाव किया था. बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने शिकायत भी दर्ज कराई थी.

इस पूरे विवाद पर जब मीडिया ने नीतीश कुमार से सवाल किया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. जेडीयू ने सीएम के बचाव में कहा था कि उनका व्यवहार 'पितातुल्य' था. इस पर विवादित बयानबाजी भी हुई. बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो नौकरी करे, न करे, जहन्नुम में जाए.

Published at : 07 Jan 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Nusrat Parveen Breaking News Abp News BIHAR NEWS
