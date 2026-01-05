चर्चित दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जहानाबाद के शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के फैसले से पैतृक गांव बिहार के जहानाबाद जिले के काको में भारी उदासी और मायूसी का माहौल है. चाचा अरशद इमाम का कहना है कि शरजील पूरी तरह से बेकसूर है और देर से ही सही लेकिन उसे न्याय जरूर मिलेगा.

दरअसल में दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सात आरोपियों की सुनवाई के बाद पांच को जमानत दे दी, जबकि शरजील इमाम और उमर खालिद को कोई राहत नहीं मिली. इस मामले में कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों को जमानत दी है, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं. जबकि उमर खालिद और शारजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं.

शरजील के चाचा बोले- भतीजा बेकसूर है

इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काको गांव में लोग मायूस नजर आ रहे है. शरजील इमाम के चाचा अरशद इमाम ने अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा शारजील इमाम बेकसूर है. फिलहाल पूरे फैसले को ध्यान से पढ़ा जाएगा और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे कानून के दायरे में रहकर ही अगला कदम उठाएंगे.देर ही सही एक न एक दिन शरजील को न्याय मिलेगा.

वहीं इस फैसले के बाद शारजील इमाम की मां अफसा रहीम सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है .उन्होंने मीडिया के सामने आने से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया.बता दें कि शरजील इमाम ने आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की है और वह जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर रहा है. वह जहानाबाद जिले के काको गांव का निवासी है. उनके पिता अकबर इमाम जदयू के नेता थे और जहानाबाद विधानसभा का जेडीयू से चुनाव भी लड़ा था और राजद उम्मीदवार डॉ सच्चिदानंद यादव से निकटतम मुकाबले में हार गए थे.

2020 से जेल में बंद है शरजील इमाम

शरजील इमाम की नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी. उनके कथित बयानों को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में मामले दर्ज किए गए थे. शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को जहानाबाद के काको से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद हैं.

दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे और बड़े पैमाने पर संपत्ति एवं व्यवसायों को नुकसान पहुंचा था. बीते पांच वर्षों में पुलिस ने इस बड़ी साजिश के तहत छात्र कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, जो सीएए विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े बताए गए हैं.