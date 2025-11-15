दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस का शिकंजा, दर्ज की 2 FIR

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में पुलिस की जांच जारी है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने अल अलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक एफआईआर चीटिंग की दर्ज की है, जबकि दूसरी एफआईआर फॉर्जरी की धाराओं में दर्ज की गई है.

दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम आज (15 नवंबर) को ओखला स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर पहुंची थी. दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को एक नोटिस दिया है, साथ ही कुछ डाक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से मांगे गए हैं.