दिल्ली में 'रेड' मूवी जैसा नजारा, 'ड्रग्स लेडी' पार्वती के घर से करोड़ों का कैश-सोना बरामद

दिल्ली के नरेसा में 'ड्रग्स लेडी' के नाम से जाने जानी वाली नशा तस्कर पार्वती के घर पर दिल्ली पुलिस ने रेड डाली. इस छापेमारी में पुलिस ने जो कुछ बरामद किया, वह हैरान करने वाला था. पार्वती के घर से 56.69 लाख रुपये कैश, 355 ग्राम सोना, 161 ग्राम चांदी और 4 प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के कागजात बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, यह सारा पैसा और संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाई गई है.

दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, पार्वती के घर से 1.204 किलो हेरोइन, 64.62 लाख रुपये कैश, सोना-चांदी के गहने और 2 कारें मिली हैं. पुलिस ने दिल्ली से राजस्थान तक फैले अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.