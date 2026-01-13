दरभंगा: महारानी कामसुंदरी देवी के अंतिम संस्कार से पहले मारपीट, आंतरिक कलह आई सामने

दरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद, उनके अंतिम संस्कार से ठीक पहले राज परिवार का आंतरिक कलह हिंसक रूप में सामने आया. कल्याणी निवास परिसर में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद राज परिवार के सदस्यों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बीच जमकर हाथापाई और मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत शव को ले जाने और उत्तराधिकार से जुड़ी पुरानी रंजिशों के कारण हुई. कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधक उदयनाथ झा के पुत्र और महारानी के परिजनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसने देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले लिया. स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि तैनात पुलिस बल को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा. भारी हंगामे के बीच पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू करवाई.

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

तमाम हंगामे और तनाव के बीच, महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार राज परिसर स्थित प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ. महारानी को उनके पौत्र रत्नेश्वर सिंह ने मुखाग्नि दी. उन्हें महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के समीप ही पंचतत्व में विलीन किया गया. गौर करने वाली बात यह रही कि युवराज कपिलेश्वर सिंह शहर से बाहर होने के कारण इस संस्कार में शामिल नहीं हो सके.

श्रद्धांजलि देने पहुंचे दिग्गज

महारानी के निधन पर बिहार सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए. डॉ. दिलीप जायसवाल ने जलती चिता पर धूप अर्पित करते हुए कहा कि महारानी का निधन पूरे बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. उन्होंने महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा चीन युद्ध के दौरान 600 किलो सोना दान करने जैसे ऐतिहासिक योगदानों को भी याद किया.

विवादों के साये में एक युग का अंत

मिथिलांचल की संस्कृति और इतिहास का केंद्र रहे दरभंगा राजपरिवार में अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील मौके पर हुई इस मारपीट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. ट्रस्ट और परिजनों के बीच का यह विवाद अब पुलिस जांच के दायरे में है. फिलहाल, राज परिसर में शांति बहाल करने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है.