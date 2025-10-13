बिहार के जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन यानी CPIML ने अपना उम्मीदवार कंफर्म कर दिया है. घोसी सीट से सिटिंग विधायक रामबली सिंह यादव को टिकट दिया गया है. इस बार भी रामबली यादव चुनाव में फिर से अपनी ताकत आजमाने वाले हैं.

सोमवार (13 अक्टूबर) को सीपीआईएमएल ने रामबली सिंह यादव को पार्टी का सिंबल दे दिया है, जबकि यह सीट तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) चाहती थी. आरजेडी यहां से राहुल शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहती थी. बता दें, राहुल शर्मा उसी सीट से पूर्व विधायक हैं और उन्होंने दो दिन पहले ही राजद जॉइन की है.

RJD भी उतार सकती है अपना उम्मीदवार

बताया जा रहा है कि आरजेडी और सीपीआईएमएल में बैठकों को दौर चला, लेकिन अंत समय तक भी इस सीट पर सहमति नहीं बन पाई है. वैसे विशेषज्ञों का मानना है कि इस सीट पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है. यहां से राजद भी राहुल शर्मा को टिकट दे सकती है.