बिहार विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन करेगी कांग्रेस, 61 प्रत्याशियों से मांगी जाएगी रिपोर्ट

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब व्यापक समीक्षा की तैयारी में जुट गई है. इसके लिए 27 नवंबर को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, विधायक और प्रत्याशी शामिल होने वाले हैं.

जानकारी के अनुसार, इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव के तुरंत बाद से ही बिहार कांग्रेस के अंदर असंतोष और गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है.

प्रत्येक प्रत्याशी को प्रस्तुत करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस के उन सभी 61 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, जिन्होंने इस चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था. प्रत्येक प्रत्याशी को अपने क्षेत्र की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि किस वजह से हार का सामना करना पड़ा, स्थानीय स्तर पर कौन से मुद्दे प्रभावी रहे और संगठनात्मक कमियों ने कितनी भूमिका निभाई. यह रिपोर्टें चुनावी रणनीति की समीक्षा का आधार बनेंगी.

43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी

बिहार कांग्रेस में नतीजों के बाद से ही विवाद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. टिकट वितरण को लेकर उठी नाराजगी शांत होने का नाम नहीं ले रही है. चुनाव बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और सात नेताओं को निष्कासित कर दिया था. इसके बावजूद एक नाराज गुट दिल्ली में डेरा डाले हुए है और राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहा है. पार्टी के अंदर चल रही यह उठा पटक आगामी बैठक को और भी संवेदनशील बना देती है.

27 नवंबर की बैठक में जीतने वाले छह विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, सांसद शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. चुनावी प्रदर्शन पर सभी अपने-अपने क्षेत्र की तस्वीर पार्टी नेतृत्व के सामने रखेंगे.

बिहार में इस बार 61 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस

कांग्रेस ने इस बार बिहार में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से मात्र छह सीटें ही उसके खाते में आईं. पार्टी इसे अब भविष्य की रणनीति तय करने का अवसर मान रही है. बैठक में यह भी समीक्षा होगी कि महागठबंधन के भीतर कांग्रेस की पकड़ कमजोर क्यों पड़ गई और संगठनात्मक रूप से पार्टी किन मोर्चों पर पिछड़ गई.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक बिहार में कांग्रेस की साख बचाने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकती है. पार्टी की कोशिश होगी कि हार के कारणों को समझकर आगामी चुनावों के लिए बेहतर और प्रभावी रणनीति बनाई जा सके.

ये भी पढ़िए- बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वास्थ्य विभाग में 33 हजार नौकरियों की कवायद तेज