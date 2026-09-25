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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'

ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'

कॉकरोच जनता पार्टी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. इस पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने तंज कसा कि कौन है कॉकरोच जनता पार्टी? दिल्ली में धरना देने से नेता बन गए?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Sep 2026 02:25 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुर्खियों में हैं. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे की मांग कर दी है जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है. सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव से सवाल किया गया. पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. नहीं देने पर आंदोलन करने की बात कही है. इस पर रामकृपाल यादव ने कहा "कौन है कॉकरोच पार्टी? ये चंद भटके हुए नौजवान हैं, वो करें आंदोलन… क्या होने को है?" 

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2 अक्टूबर से आंदोलन की दी गई है चेतवानी

बता दें कि नीट मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने को कहा है. अभिजीत दीपक ने आज (25 सितंबर) अपने एक्स पर लिखा, ''अगर ज्ञानेश कुमार कल तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सीजेपी 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी. इसे भारत भर के शहरों तक ले जाया जाएगा. इस गांधी जयंती पर आइए लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें."

सीजेपी के अल्टीमेटम को इसलिए भी अहम रूप से देखा जा रहा है क्योंकि जंतर-मंतर पर ऐसा जोरदार आंदोलन हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था. अब मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar BIHAR NEWS Abhijeet Dipke
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