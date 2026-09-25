ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सुर्खियों में हैं. एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफे की मांग कर दी है जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है. सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है.

शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को पटना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव से सवाल किया गया. पूछा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. नहीं देने पर आंदोलन करने की बात कही है. इस पर रामकृपाल यादव ने कहा "कौन है कॉकरोच पार्टी? ये चंद भटके हुए नौजवान हैं, वो करें आंदोलन… क्या होने को है?"

रामकृपाल यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कहा कि कौन नोटिस में ले रहा है? क्या दिल्ली में धरना देने से नेता बन गए?

पटना, बिहार: मंत्री रामकृपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर CJP के बयान पर कहा, "कौन है कॉकरोच पार्टी? ये चंद भटके हुए नौजवान हैं, वो करें आंदोलन। क्या होने को है? कौन नोटिस में ले रहा है? क्या दिल्ली में धरना देने से नेता बन गए?" pic.twitter.com/QiOJPz33Xf — IANS Hindi (@IANSKhabar) September 25, 2026

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2 अक्टूबर से आंदोलन की दी गई है चेतवानी

बता दें कि नीट मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देने को कहा है. अभिजीत दीपक ने आज (25 सितंबर) अपने एक्स पर लिखा, ''अगर ज्ञानेश कुमार कल तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सीजेपी 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी. इसे भारत भर के शहरों तक ले जाया जाएगा. इस गांधी जयंती पर आइए लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें."

सीजेपी के अल्टीमेटम को इसलिए भी अहम रूप से देखा जा रहा है क्योंकि जंतर-मंतर पर ऐसा जोरदार आंदोलन हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था. अब मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है.

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