बिहार: क्रिसमस पर पटना में ट्रैफिक अलर्ट, गांधी मैदान के आसपास 3 दिन यातायात प्रतिबंध लागू

ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार क्रिसमस डे आज (25 दिसंबर) है. इस अवसर पर पटना के गांधी मैदान में सरस मेला भी लगाया गया है. इसको लेकर पटना ट्रैफिक एसपी ने यातायात प्रबंधन के लिए कई आज और आगामी 27-28 दिसंबर को पटना के कई रास्तों पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है. कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है. गांधी मैदान में आने जाने वालों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है.

पटना ट्रैफिक एसपी कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आज 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर लोगों की भीड़ उमड़ने के कारण गांधी मैदान के चारों ओर व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है जो आज सुबह से पूरे दिन और रात तक प्रभावी रहेगा. यह प्रतिबंध कल शुक्रवार को नहीं रहेगा. उसके दूसरे दो दिन शनिवार और रविवार यानी 27 और 28 दिसंबर को भी यह प्रतिबंध जारी रहेगा.

आज गुरुवार को क्रिसमस के कारण अधिक भीड़ होने की संभावना है तो सरस मेला और अन्य मेले के आयोजन को लेकर शनिवार और रविवार को अधिक भीड़ हो जा रही है. इसलिए यह बदलाव किया गया है. ट्रैफिक प्लान के अनुसार दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो पुलिस लाइन की ओर मोड़ दिए जाएंगे. गायघाट से अशोक राजपथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन कारगिल चौक से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएंगे.

लोग यातायात नियमों का करें पालन- पुलिस

यातायात पुलिस की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दानापुर से राजापुर पुल होते हुए ऑटो और ई-रिक्शा को पुलिस लाइन तिराहा से पुन: वापस दानापुर की ओर मोड़ दिया जाएगा. अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो कारगिल चौक से डबल डेकर के पश्चिमी छोर के पास से पुन: गायघाट की ओर मोड़ दिए जाएगा.

एग्जीबिशन रोड में ऑटो, ई-रिक्शा भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर नहीं आएंगे. एसपी वर्मा रोड की ओर से गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो स्वामीनंदन तिराहा तक आएंगे और वहां से बाटा मोड़ होते हुए वापस जाएंगे.

छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ पर प्रतिबंध रहेंगे ऑटो

वहीं बुद्धमार्ग या छज्जूबाग से टीएन बनर्जी पथ पर ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस लाइन गेट नंबर-01 से बैंक रोड में ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. मछुआ टोली से बारीपथ पर ठाकुरबाड़ी मोड़ तक ऑटो, ई-रिक्शा का परिचालन किया जाएगा और ठाकुरबाड़ी मोड़ होते हुए वापस जाएंगे. किसी भी परिस्थिति में ऑटो, ई-रिक्शा गांधी मैदान बाकरगंज की ओर नहीं जाएंगे.

सरस मेले में हर दिन पहुंच रहे लोग

बता दें कि गांधी मैदान में अभी सरस मेला, कारीगरी हाट और भारत ग्रामीण महोत्सव बाजार लगे हुए हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ हैं. इस वजह से ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में लोग हर दिन पहुंच रहे हैं और लगातार भीड़ और बढ़ रही है. इसकी वजह से ट्रैफिक एसपी ने यह बड़ा निर्णय लिया है.

साथ गुरु गोविंद सिंह जयंती की प्रकाश पर्व को लेकर आज पटना सिटी में भी 25 दिसंबर से आगामी 27 दिसंबर तक गाय घाट से लेकर दीदारगंज तक अशोक राजपथ का पर सभी वाहनों का परिचालन बंद किया गया है.

