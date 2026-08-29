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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरक्षण पर चिराग पासवान ने मांगा जीतनराम मांझी का इस्तीफा, राहुल गांधी के लिए क्या कहा?

आरक्षण पर चिराग पासवान ने मांगा जीतनराम मांझी का इस्तीफा, राहुल गांधी के लिए क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हर कोई अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता है. संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा. आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव रहा है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Aug 2026 05:16 PM (IST)
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आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज भी दलितों के साथ होने वाले भेदभाव पर चिंता जताई है और कई उदाहरण दिए हैं. आजादी के बाद करीब 4-5 दशक तक लगातार कांग्रेस की सरकारें रही हैं. उसके बाद भी अगर समाज में भेदभाव होता रहा तो कहीं न कहीं नींव को मजबूत करने में सफल तो ये लोग भी नहीं रहे. इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे से इस्तीफा भी मांगा.

चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो किस मुंह से कह रहे हैं कि आज भी समाज में भेदभाव मिटा नहीं है. अगर सामाजिक परिस्थिति बदली नहीं है तो यकीनन यह हमारी सरकार के लिए भी चिंता का विषय है. उनकी और हमारी चिंता समाज के एक वर्ग को लेकर एक जैसा है. लेकिन ऐसे में एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर क्या हमलोग आगे बढ़ पाएंगे? सामाजिक न्याय की लड़ाई में फिर नुकसान उसी वर्ग का होगा जो इस लड़ाई में मोहरा बनकर पिसता रहा है, तब भी और आज भी. 

आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव रहा- चिराग पासवान

उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए हमलोग अलग-अलग विषयों पर मजबूती से अपना पक्ष रखने की बात करते हैं. आरक्षण के सवाल पर हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका आधार सामाजिक भेदभाव रहा है. आर्थिक दृष्टिकोण से इस पर चर्चा करना संविधान के खिलाफ जाना है. फिर भी, जो लोग आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्हें देश ने आजादी के बाद लंबे समय तक मौका दिया था. 

हर कोई राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता- चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) प्रमुख ने कहा, ''हर कोई अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहता है. मैं सिर्फ दो विषयों पर अपनी बातों को रखता हूं. एक संवैधानिक आधार, बदलना है तो संविधान को बदलें, सभी लोगों को लोकसभा के पटल पर आना चाहिए. संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा. आधार सामाजिक है और उसमें भी छुआछूत का मुद्दा है. मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं. मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहा हूं. उनके संबंध में लोग पूछते हैं कि 'क्रीमी लेयर' का प्रावधान क्यों नहीं है? कहा जाता है कि आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें. 

चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी से मांगा इस्तीफा

चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी और उनके बेटे से इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा, ''अगर जीतन राम मांझी को लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए तो उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिए और फिर 'क्रीमी लेयर' का कॉन्सेप्ट ले आएं. उनके बेटे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए. ये सब करके समाज में जिस तरह से बंटवारा किया जाएगा और फिर जो हम समाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर ये उदाहरण देने के मायने ही नहीं हैं. फिर तो मानकर चलिए कि ये सारी व्यवस्था ऐसी ही रहेगी. मानकर चलिए कि किसी भी दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका जाएगा, आईपीएस ऑफिसर तक को रोका जाएगा, उन्हें बाराती जाने से रोका जाएगा, मंदिर जाने से रोका जाएगा.'' 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 29 Aug 2026 05:16 PM (IST)
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