हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार बनेगा अवसरों का हॉटस्पॉट, निवेशकों के लिए गोल्डन ऑपच्युनिटी', चिराग पासवान का बयान

'बिहार बनेगा अवसरों का हॉटस्पॉट, निवेशकों के लिए गोल्डन ऑपच्युनिटी', चिराग पासवान का बयान

Bihar News: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार निवेश का हॉटस्पॉट बनेगा. जहां महिलाओं-युवाओं को सशक्तिकरण और उद्योगों को गोल्डन अवसर मिलेगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 27 Sep 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के मंच से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को देश का नया अवसरों का हॉटस्पॉट बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण बल्कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनेगा.

चिराग पासवान ने कहा कि अब बिहार पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है. राज्य विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह तेजी से आगे बढ़ेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस ईमानदारी और पारदर्शिता से मंत्रालय काम कर रहा है, उसके सकारात्मक नतीजे जल्द सामने आएंगे.

ग्रामीण इलाकों में सही दिशा में किए गए प्रयास बदल सकते जीवन- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने बताया कि जबसे उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तबसे उनका फोकस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना है. यह सेक्टर किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर देगा. पासवान ने कहा कि वे अपने गांव और लोगों से जुड़े अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सही दिशा में किए गए प्रयास जीवन बदल सकते हैं.

राज्य में उद्योग लगाने के लिए हर तरह की मौजूद है नीतिगत सुविधा

केंद्रीय मंत्री ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण बना चुका है. उन्होंने इसे 'गोल्डन ऑपच्युनिटी' बताते हुए कहा कि अब राज्य में उद्योग लगाने के लिए हर तरह की नीतिगत सुविधा मौजूद है.

एनडीए की सरकार ही कर सकती है बिहार का विकास- चिराग

भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यदि अगले पांच वर्षों तक एनडीए की सरकार बिहार में बनी रहती है, तो विकास की रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह साझेदारी महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी. इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताया. उनके अनुसार, यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की राह पर ले जाकर आत्मनिर्भर बनाएगी.

कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने मेघालय पवेलियन का उद्घाटन भी किया. उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने ऑर्गेनिक उत्पादों और सतत विकास को बढ़ावा देने में मिसाल कायम की है. पासवान ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का असली उद्देश्य यही है कि सभी राज्य एक-दूसरे से सीखें और अपने यहां बेहतरीन प्रथाओं को लागू करें.

Published at : 27 Sep 2025 07:27 AM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
नौकरी
Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget