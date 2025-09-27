'बिहार बनेगा अवसरों का हॉटस्पॉट, निवेशकों के लिए गोल्डन ऑपच्युनिटी', चिराग पासवान का बयान

वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के मंच से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने बिहार को देश का नया अवसरों का हॉटस्पॉट बताया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण बल्कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बनेगा.

चिराग पासवान ने कहा कि अब बिहार पुरानी छवि से बाहर निकल चुका है. राज्य विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से यह तेजी से आगे बढ़ेगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिस ईमानदारी और पारदर्शिता से मंत्रालय काम कर रहा है, उसके सकारात्मक नतीजे जल्द सामने आएंगे.

ग्रामीण इलाकों में सही दिशा में किए गए प्रयास बदल सकते जीवन- चिराग पासवान

चिराग पासवान ने बताया कि जबसे उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तबसे उनका फोकस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना है. यह सेक्टर किसानों, महिलाओं और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर देगा. पासवान ने कहा कि वे अपने गांव और लोगों से जुड़े अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में सही दिशा में किए गए प्रयास जीवन बदल सकते हैं.

राज्य में उद्योग लगाने के लिए हर तरह की मौजूद है नीतिगत सुविधा

केंद्रीय मंत्री ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण बना चुका है. उन्होंने इसे 'गोल्डन ऑपच्युनिटी' बताते हुए कहा कि अब राज्य में उद्योग लगाने के लिए हर तरह की नीतिगत सुविधा मौजूद है.

एनडीए की सरकार ही कर सकती है बिहार का विकास- चिराग

भविष्य की योजनाओं पर बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यदि अगले पांच वर्षों तक एनडीए की सरकार बिहार में बनी रहती है, तो विकास की रफ्तार और तेज होगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह साझेदारी महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगी. इसी क्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक पहल बताया. उनके अनुसार, यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की राह पर ले जाकर आत्मनिर्भर बनाएगी.

कार्यक्रम के दौरान चिराग पासवान ने मेघालय पवेलियन का उद्घाटन भी किया. उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने ऑर्गेनिक उत्पादों और सतत विकास को बढ़ावा देने में मिसाल कायम की है. पासवान ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का असली उद्देश्य यही है कि सभी राज्य एक-दूसरे से सीखें और अपने यहां बेहतरीन प्रथाओं को लागू करें.