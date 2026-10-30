ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदुलारचंद हत्याकांड: अनंत सिंह पर चिराग पासवान की दो टूक, जानें क्या कहा

दुलारचंद हत्याकांड: अनंत सिंह पर चिराग पासवान की दो टूक, जानें क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को सरेंडर करने का आदेश दिया है. एक दिसंबर तक का समय दिया गया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनंत सिंह की जमानत रद्द किए जाने और एक दिसंबर तक सरेंडर करने के आदेश पर शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को प्रतिक्रिया दी. चिराग ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है. मुझे लगता है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए.  उन्होंने यह भी कहा कि हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं.

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के 'अर्बन नक्सल' वाले बयान पर भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा, "दिमागी नक्सल देश में बंटवारे की सोच को बढ़ावा देना है. दिमागी नक्सल देश की मौजूदा व्यवस्था को तबाह करके यहां पर सत्ता परिवर्तन ताकत से, बल से हासिल करना है, जो हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखते रहे हैं. पाकिस्तान में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन बल के द्वारा, सेना के दुरुपयोग के द्वारा किया जाता है, यह सोच दिमागी नक्सलिज्म को दर्शाती है..." 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
BPSC ने रद्द की 1711 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका
BPSC ने रद्द की 1711 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका
बिहार
दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप
बिहार
अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत
अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत
बिहार
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?

इंडिया गठबंधन की रैली पर किया हमला

चिराग ने एक नवंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली पर हमला किया. कहा कि मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है, पर कम से कम इतनी चिंता तो इनको रखनी चाहिए थी कि इस तारीख के अलग-अलग मायने भी हैं.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत

उन्होंने कहा, "ये एक तारीख वो तारीख है, जब दिल्ली की इसी धरती पर सिखों का नरसंहार किया गया था. पंजाब के चुनाव सामने हैं और कांग्रेस इस तरीके से सिखों के नरसंहार के दिन पर इस तरीके से रैली करके, शक्ति प्रदर्शन करके, अपनी ताकत दिखाकर उन लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम करने जा रही है, जिन्होंने उस नरसंहार में अपनों को खोया था..." 

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 'मॉक पार्लियामेंट' के आयोजन पर कहा, "बचपन में हम लोग इस तरीके से स्कूल में, कॉलेजों में मॉक पार्लियामेंट तैयार करके प्रैक्टिस करते थे कि कैसे सदन में कार्रवाई होती होगी. ऐसे में ये वो लोग हैं, जो सदन के सदस्य हैं. इस तरीके से मॉक पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की नकल करना कितना जायज है, ये इनको खुद तय करना है. पर मैं मानता हूं कि जब अपनी बातों को रखने के लिए सदन मौजूद है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए..." 

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'नीरज कुमार ने फंसाया'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Anant Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BPSC ने रद्द की 1711 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका
BPSC ने रद्द की 1711 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका
बिहार
दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली रैली से पहले गरजे तेजस्वी, PM मोदी-शाह पर लगाए गंभीर आरोप
बिहार
अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत
अनंत सिंह की विधायकी अभी नहीं जाएगी! स्पीकर के बयान से मिले संकेत
बिहार
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
दशकों बाद RJD की परिषद में वापसी, मनोज झा ने किसे चेताया?
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
पंजाब
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट
क्रिकेट
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
ऑटो
Diwali SUV Discounts: Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
एग्रीकल्चर
PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
Viral Video: कार के बीप से परेशान हुआ शख्स, पेट्रोल डालकर लगाई आग; देखें सीसीटीवी
कार के बीप से परेशान हुआ शख्स, पेट्रोल डालकर लगाई आग; देखें सीसीटीवी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget