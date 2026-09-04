स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! चिराग पासवान ने दर्ज कराई शिकायत, निशु आजाद पर भी बोले

लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने दिल्ली पुलिस से जांच करने की मांग भी की है. इसके साथ ही उन्होंने निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज द्वारा एक पॉडकास्ट पर जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन की घटना के बारे में बात करते हुए अपना और कपिल मिश्रा का नाम लेने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह घटना बेहद गंभीर है. जिस तरह से एक व्यक्ति खुलेआम यह स्वीकार कर रहा है कि उसने किसी की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उससे उसकी मौत भी हो सकती थी.

लोजपा नेता ने कहा कि पॉडकास्ट पर इसे खुलेआम स्वीकार करने के बाद भी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मेरा मानना ​​है कि यह देश और लोगों के सामने एक बहुत गलत मिसाल कायम करेगा. इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, और चूंकि उस व्यक्ति ने कई राजनेताओं के नामों के साथ-साथ मेरे नाम का भी गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई है. साथ ही, मैंने दिल्ली पुलिस से आग्रह किया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.'

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निशु आजाद और संजय पर क्या बोले चिराग पासवान?

पासवान ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में होने के नाते जितने भी लोग हैं उनसे कोई भी मिल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्तिगत तौर पर जानता है. इस बात को कहना है वो मुझे या मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, यह सरासर गलत है. नाम का मिसयूज करना गलत है.

उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ तो मैंने शिकायत की ही की है, पर इससे ज्यादा गंभीर विषय ये है कि जिनके लिए यह बात कही गई है, आज जिस परिस्थिति में संजय कुमार (निशु आजाद के पिता) हैं, ऐसे में मैं मेरी पार्टी, पूरी तरीके से निशु और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. उनके परिवार को और उनको न्याय मिले. यह जिम्मेदारी मैं और मेरी पार्टी भी लेती है क्योंकि कहीं न कहीं मेरी पार्टी और मुझ पर आरोप लगाया गया है कि शायद मेरे कहने पर या किसी अन्य राजनेता के कहने पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है तो हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें जो सच्चाई सामने आए. जो व्यक्ति खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहा है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो और उसे सजा जरूर मिले.