चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को खिलाया तिलकुट, दही-चूड़ा भोज का वीडियो वायरल

मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में घर पर गुरुवार (15 जनवरी) को दही-चूड़ा का भोज रखा है. इस भोज में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की. बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चिराग पासवान के आवास पर पारंपरिक दही-चूड़ा भोज में हिस्सा लिया. इस दौरान चिराग पासवान अपने हाथों से सम्राट चौधरी को तिलकुट खिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पटना स्थित घर पर दही-चूड़ा भोज का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को चिराग पासवान कैसे तिलकुट खिला रहे हैं. उसके बाद वो प्लेट में दही-चूड़ा भी खाते हुए दिख रहे हैं. इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी चिराग पासवान के बगल में बैठकर दही-चूड़ा भोज का आनंद लेते हुए गुफ्तगू कर रहे हैं.

रामकृपाल यादव भी दही-चूड़ा भोज में हुए शामिल

चिराग पासवान के आवास पर पारंपरिक दही-चूड़ा भोज में बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव भी दिख रहे हैं. वो खुद दही-चूड़ा का आनंद ले रहे हैं, साथ ही कई दूसरे नेताओं को अपने हाथों से तिलकुट खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं. इस भोज में एलजेपी (R), बीजेपी के अलावा कई दूसरे दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं.

दही-चूड़ा भोज अच्छी परंपरा है- चिराग पासवान

दही-चूड़ा भोज को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इसके आयोजन के लिए पार्टी, संगठन, परिवार और परिचित लोगों को आमंत्रित करना और एक-दूसरे के यहां आना-जाना एक अच्छी परंपरा है. लोजपा (रामविलास) प्रमुख का मानना है कि कुछ राजनीतिक विषयों को भूलकर अच्छे पल बिताने की सोच के साथ यह आयोजन होता है. मैं उम्मीद करता हूं कि खुशियों भरे रिश्ते हर किसी के जीवन में आगे बढ़ते रहें.