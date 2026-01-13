बिहार के सारण में शिवम हत्याकांड को लेकर बवाल, पुलिस वाहनों में जमकर तोड़फोड़

बिहार के सारण छपरा में अमनौर थाना क्षेत्र में हत्या की वारदात को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है. बताया जा रहा है कि एक मासूम की हत्या से पूरी वारदात जुड़ी है. यह घटना अमनौर थाना इलाके की है, जहां मदरौली अपहर गांव, निवासी राजन गुप्ता के लड़के शिवम कुमार की हत्या के बाद मंगलवार(13 जनवरी) को इलाके में भारी बवाल और तनाव की स्थिति बन गई है.

घटना 31 दिसंबर 2025 की है, जब घर से लापता हुए शिवम कुमार का शव 11 जनवरी 2026 को गांव के समीप झाड़ियों से बरामद किया गया. इसके बाद सदर अस्पताल, पटना में मृतक शिवम का पोस्टमार्टम किया गया. पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार (13 जनवरी) सुबह जैसे ही शव गांव पहुंचा, स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने सुबह करीब 8 बजे छपरा–रेवा, एनएच-722 पर भेल्दी चौक के पास शव रखकर सड़क जाम कर दिया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पूरे इलाका जाम

आक्रोशित ग्रामीण हत्या के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े गए हैं और पूरे इलाके को जाम कर दिया है, जिसके कारण दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों का लंबा जाम भी लग चुक है. जिस वजह से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं हालात को बिगड़ता देख स्थिति को नियंत्रित करने के लिए काफी संख्या में थानों की गाड़ियां और पुलिस मौके भी पर पहुंची.

अमनौर रोड पर जलालपुर चौक से पहले से तैनात पुलिस अवसरों पर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया. इस दौरान उपद्रवियों ने दो बोलेरो और एक पुलिस बस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. दोनों बोलेरो को सड़क के पास खेत में धक्का देकर पलट दिया गाया. इस घटना की सूचना पर मढ़ौरा एसडीओ निधि कुमारी और एसडीपीओ नरेश पासवान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. जानकारी के अनुसार पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई हैं, जाम की स्थिति भी बनी हुई है. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भेल्दी बाजार की ज्यादातर दुकानों को बंद कर दिया गया है.

मंद्रौली गांव की झाड़ियों में बरामद हुआ बच्चे का शव

छपरा के अमनौर में मंद्रौली गांव से लापता ग्यारह वर्षीय बच्चे का 12 दिनों के बाद झाड़ी से शव बरामद हुआ था. थाना क्षेत्र के फिरोजपुर नगर के पास कोरेगांव के झाड़ी में घास काटने वाली एक महिला ने इस बच्चे का शव देखा, जिसके बाद वे घबरा गई और इसकी जानकारी लोगों को दी. जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और घटना की जांच में जुट गई. गायब हुए बच्चे का शव मिलने की खबर आग की तरह हर जगह फैल गई और उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम लग गया.

वहीं मृतक के सर पर जख्म के निशान भी दिखाई दिए.

सोशल मीडिया पर भी लगाई थी बच्चे को खोजने की गुहार

पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के मंद्रौली गांव निवासी राजन कुमार गुप्ता के एक ग्यारह वर्षीय पुत्र शिवम कुमार का मामला दर्ज किया था . जिसके मुताबिक, मृतक शिवम 31 दिसंबर 2025 को दिन में घर के बगल में खेल रहा था, जिसके बाद वे लापता हो गया. जिसको लेकर उसके पिता ने अमनौर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस से अपने बच्चे की कुशल बरामदगी के लिए गुहार लगाई थी. जबकि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बच्चे के लापता होने की खबर डाली और उसको खोजने के लिए भी गुहार लगाई थी. वहीं इधर पुलिस उसे ढूंढने के लिए हर एंगल से जांच कर रही थी, मगर पुलिस उसे सकुशल बरामद करने में नाकाम रही. बच्चे के शव मिलने की जानकारी से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है .

पिता ने कहा- सात बेटियों बाद हुई थी पुत्र की प्राप्ती

इस वारदात के बाद मृतक बच्चे के पिता ने बताया कि वे सात बहनों में इकलौता चिराग था. मृतक के पिता राजन कुमार गुप्ता अपहार शिवालय के पास चाय की दुकान चलाकर अपने घर चलाते हैं. उनकी सात बेटियां और काफी मन्नते मांगने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस ने अगर अच्छे से प्रयास किया होता तो बच्चा सकुशल बरामद हो सकता था. बारह दिनों तक अपराधी बच्चे को छुपा कर रखे थे, लेकिन पुलिस के दबिश के कारण उसकी हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया गया. घटना से नाराज और आक्रोशित लोगों ने इसमें शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की पुलिस प्रशासन से मांग किया है.