बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से पांच लोगों की मौत के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. मशरक और पानापुर थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में रात से शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान सुबह करीब 4 बजे पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जहरीली शराब सप्लाई के मुख्य आरोपी सूरज महतो के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

जहरीली शराब से पांच मौतें

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पानापुर थाना क्षेत्र के मिथवा गांव निवासी मुन्नी महतो के 26 वर्षीय पुत्र सूरज महतो के रूप में हुई है. हाल ही में जिले में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बीमार पड़ गए थे. जांच में सामने आया कि जहरीली शराब की सप्लाई सूरज महतो द्वारा की गई थी जिसके बाद वह फरार हो गया था.

कटिहार में छिपा था आरोपी

पुलिस को सूचना मिली कि सूरज महतो कटिहार में छिपा हुआ है. इसके आधार पर पुलिस ने उसे कटिहार से गिरफ्तार कर छपरा लाया. इसके बाद शराब की बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसे लेकर मशरक-पानापुर बॉर्डर इलाके में छापेमारी करने पहुंची. इसी दौरान उसके सहयोगियों ने आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की जिसमें सूरज महतो के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा में भर्ती कराया गया है. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक ने बताया कि गोली पैर में लगी है और आरोपी की हालत खतरे से बाहर है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मशरक SK सुधांशु ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी. पुलिस अन्य शराब माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.