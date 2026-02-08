हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: छपरा में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर लूट, ज्वलेर्स 20 लाख रुपये लूट ले गए बदमाश

बिहार: छपरा में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर लूट, ज्वलेर्स 20 लाख रुपये लूट ले गए बदमाश

Bihar News: बताया जा रहा है कि दो बाइक पर सवार 6 बदमाश दुकान पर पहुंचे. दुकान में घुसते ही बदमाशों ने ग्राहको के साथ दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराया धमकाया.

By : आशुतोष नाथ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Feb 2026 11:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के छपरा सारण में दिनदहाड़े बंदूक की नोक पर लूट से दहशत फैल गई. इलाके की ज्वेलरी शॉप में 20 लाख की लूट हुई. ग्राहकों और दुकानदार को बंधक बनाया, फिर गहने लूट कर ले गए. घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार (8 फरवरी) को दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की लूट की वारदात हुई है.

बताया जा रहा है कि दो बाइक पर सवार 6 बदमाश शॉप पर पहुंचे. दुकान में घुसते ही बदमाशों ने ग्राहकों के साथ दुकानदार को पिस्टल दिखाकर डराया धमकाया. इसके बाद वारदात को अंजाम देते हुए झोले में चांदी-सोने की ज्वेलरी भरकर भाग गए.

जाते वक्त की गई फायरिंग

घटना के बाद अपराधियों द्वारा दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग किए जाने की भी सूचना सामने आई है. वारदात के वक्त का वीडियो भी सामने आया है. घटना में तीन अपराधी दुकान के अंदर घुसते हुए दिख रहे हैं. इनमें दो के हाथ में पिस्टल दिख रही है.

वीडियो फुटेज में हथियार साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. फुटेज में एक अपराधी पिस्टल के बल पर ग्राहकों को बंधक बनाए हुए हैं. वारदात में दो बदमाश जल्दी-जल्दी बोरे में ज्वेलरी रख रहे हैं. इस दौरान दुकान में मौजूद ग्राहक दहशत में आ गए. इसके बाद दो मिनट के भीतर अपराधी ज्वेलरी लेकर भाग निकले.

घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना मांझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार की बताई जा रही है. इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले पर पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस बीच पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है. 

हथियार दिखाकर खुलवाया लॉकर

घटना के बाद पीड़ित अरुण कुमार गुप्ता द्वारा बताया कि दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर बदमाश दुकान में घुसे. इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों पर पिस्टल तान दी. इसी दौरान एक अपराधी गाली देते हुए पिताजी के पास पहुंचा और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि लॉकर खोलो नहीं तो गोली मार देंगे.

पीड़ित ने बताया कि उस समय पिताजी की गोद में एक बच्चा भी था. जो डर की वजह से रोने लगा, फिर पिताजी बच्चे को लेकर बाहर जाने लगे तो बदमाशों ने पिस्टल तानकर उन्हें बाहर जाने से रोक दिया. इसके बाद बदमाशों ने एक बैग में आभूषण भरना शुरू कर दिए और फरार हो गए.

सारण पुलिस ने दी यह जानकारी

सारण एकमा सदर SDPO राजकुमार ने बताया कि मोहम्मदपुर बाजार में ज्वेलर्स की दुकान से लूट की घटना हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर रही है. आसपास के इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. लूटपाट के बाद सभी बदमाश फायरिंग करते हुए उत्तर दिशा की ओर भाग गए.

वरीय पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है?

सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के कार्यालय द्वारा मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है. इस दौरान उन्होंने बताया है कि लगभग 1 बजे मांझी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सोना-चांदी की दुकान में लूट की घटना घटित हुई है.

सूचना मिलते ही मांझी थाना पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की, साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है.

मामले में एसआईटी का गठन

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-2 के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल (SIT) का गठन किया गया है. गठित टीम द्वारा लूटे गए सामान की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है.

तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर जांच की जा रही है. शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सारण पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. वर्तमान में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.

और पढ़ें
Published at : 08 Feb 2026 11:02 PM (IST)
Tags :
Bihar Police Chhapra News Saran News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम में आने का दिया ऑफर!
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम को दिया बड़ा ऑफर
Advertisement

वीडियोज

Surajkund Mela Accident: नहीं रूक रहा हादसे का कहर..मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? | Haryana News
Sandeep Chaudhary Debate: रूसी तेल पर अमेरिकी फरमान...किसका नफा, किसे नुकसान? | Seedha Sawal
UP News: 'बाबरी' का बवाल...यूपी टू पश्चिम बंगाल | CM Yogi | UP Politics
US-India Trade Deal के बाद घटेगा Russian Oil Import | Paisa Live
Mahadangal: ओवैसी का बंगाल प्लान तैयार, क्या टूटेगा दीदी का मुस्लिम वोट बैंक? | AIMIM | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस को BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा... कर्नाटक में विज्ञापन पर बवाल
खाकी पैंट में गांधीजी, कांग्रेस के विज्ञापन पर BJP का जवाब- बापू ने राहुल गांधी को छड़ी से पीटा
दिल्ली NCR
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
दिल्ली: पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 शव मिलने से सनसनी, मृतकों की हुई पहचान, पुलिस जांच में जुटी
इंडिया
'भारत और PAK का बंटवारा कराने के लिए', मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
RSS चीफ मोहन भागवत ने किया सावरकर को भारत रत्न देने की मांग का सपोर्ट, कांग्रेस का पलटवार
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम में आने का दिया ऑफर!
टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल का दमदार प्रदर्शन देख खुशी से उछल पड़े डेल स्टेन, टीम को दिया बड़ा ऑफर
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
'बॉर्डर 2' vs 'मर्दानी 3': रानी मुखर्जी की फिल्म की कमाई में दूसरे रविवार आया उछाल, सनी की फिल्म बनी 300 करोड़ी
विश्व
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे', अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान की ट्रंप को दो टूक
'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट...', US से बातचीत के बीच ईरान की दो टूक
यूटिलिटी
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
UPI से गलत हो गया पेमेंट तो कैसे वापस मिलेगा पैसा? इससे ज्यादा देर की तो होगा तगड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
जब कव्वाली सुन भावुक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के साथ बैठ जमकर बजाई थी तालियां, वीडियो वायरल
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget