'CBI जांच पर भरोसा नहीं', नीट छात्रा की मौत मामले में क्या चाहता है परिवार? कर दी ये बड़ी मांग

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत का केस अब सीबीआई के पाले में जाता दिख रहा है. नीतीश सरकार की ओर से सिफारिश कर दी गई है कि सीबीआई जांच करे. सरकार के इस निर्णय पर परिवार की पहली प्रतिक्रिया आई है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को जहानाबाद में परिवार ने मीडिया से बात की. परिजनों ने कई सवाल खड़ा करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया.

पीड़िता के भाई ने कहा कि हम लोगों के परिवार ने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की. जिस तरह से बिहार पुलिस ने लीपापोती की हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधीन इसकी न्यायिक जांच हो. टोटल सबूत मिटाकर सीबीआई को दिया जाएगा तो ऐसे में क्या लगता है कि सच्चाई पता चलेगी?

डीजीपी ने धमकी दी… सीबीआई पर भरोसा नहीं

भाई ने आगे कहा कि डीजीपी ने धमकी दी है कि ठीक है हम केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देते हैं. सीबीआई दौड़ाते रहेगी, थक जाइएगा तो बताइएगा कि क्या हुआ. सीबीआई का इस्तेमाल हम लोगों को डराने धमकाने के लिए डीजीपी द्वारा किया गया, इसलिए सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है. जिस तरह एसआईटी ने काम किया सीबीआई भी करेगी. सब कुछ तो मिटा दिया गया है. सीबीआई भी जांच करेगी तो एक ही मांग है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में जांच हो. जितना सबूत मिटाया गया है उसको देखते हुए जांच को बढ़ाया जाए.

पिता ने कहा- सरकार के दबाव में बिहार पुलिस

दूसरी ओर पिता ने कहा कि शुरू से हॉस्पिटल, हॉस्टल और प्रशासन की मिलीभगत रही है. कई बार यह कह चुका हूं. सीबीआई जांच की सिफारिश पर पिता ने कहा कि हम लोगों ने कभी मांग नहीं की. हम लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की है. सीबीआई जांच मतलब कि जो एसआईटी ने किया वह सीबीआई करेगी. न्यायिक जांच पर भरोसा है. बिहार पुलिस सरकार के दबाव में है. गृह मंत्री के दबाव में है. यही सुशासन है. आम जनता को कोई देखने वाला नहीं है. आज तक हम ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है.

