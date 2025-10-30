Video: गांव की संकरी सड़क पर दौड़ाई कार, टक्कर के बाद बोनट पर आकर गिरे बाइक सवार, वीडियो वायरल
Bihar viral video: बिहार के गोपालगंज से सड़क हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. बाइक पर एक पुरुष और दो महिलाएं सवार थीं.
Gopalganj News: कभी-कभी सड़क पर एक पल की लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. ऐसा ही हादसा बिहार के गोपालगंज से सामने आया है, जहां एक कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखने वालों की सांसें थम गईं. हादसे का पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
टक्कर से बाइक पर सवार तीनों लोग बोनट पर गिरे
वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार सड़क पर सामान्य स्पीड से जा रही थी. कार चालक ने सामने से आ रही बाइक को देखकर हॉर्न भी बजाया, लेकिन बाइक सवार ने शायद ध्यान नहीं दिया. कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग कार के बोनट पर गिर पड़े.
बाइक पर एक आदमी और दो महिलाएं सवार थीं और आदमी ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था. टक्कर लगते ही दोनों महिलाएं उछलकर कार के आगे गिर गईं, जबकि बाइक चला रहा युवक दूर जा गिरा. हादसा कार में लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया, जिसमें टक्कर का पूरा दृश्य साफ देखा जा सकता है.
कार ड्राइवर घायलों की मदद की
जैसे ही टक्कर हुई, कार ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी रोककर बाहर निकला और घायल लोगों की मदद के लिए दौड़ा. आसपास मौजूद लोग भी तुरंत वहां पहुंचे और घायलों को उठाकर सड़क किनारे किया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन तीनों को गंभीर चोटें आई हैं. वीडियो देखकर लोगों ने काफी कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा कि कम से कम हेलमेट तो पहनना ही चाहिए था, तो किसी ने लिखा कि तीन लोगों को बाइक पर बैठना खतरनाक होता है.
