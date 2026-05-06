बक्सर में 17 वर्षीय लड़के को मारी गोली, गंभीर बनी हुई है हालत, पुलिस जांच में जुटी

बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के एकौना गांव में बुधवार (6 मई) को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 17 वर्षीय किशोर मनीष यादव को गोली मार दी गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. गोली उसके पेट में लगी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

घायल मनीष को तुरंत इलाज के लिए विश्वामित्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल गोली मारने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

हीरोइन का सेवन करने से रोका तो मारी गोली

घायल मनीष यादव ने बताया कि दुबौली गांव निवासी रौनक तिवारी, पिता गणेश तिवारी पहले भी कई बार उसके घर के सामने फायरिंग कर चुका है. मनीष के अनुसार, रौनक तिवारी अपने चार साथियों के साथ अक्सर बैठकर नशा करता था. घटना के दिन भी सभी एक साथ बैठे हुए थे और कथित रूप से हीरोइन का सेवन कर रहे थे. मनीष ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका, तो विवाद बढ़ गया. इसी दौरान रौनक तिवारी ने उस पर दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे उसके पेट में जा लगी.

ये भी पढ़िए- ममता बनर्जी की हार पर सांसद पप्पू यादव बोले, 'अब हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा'

अस्पताल में गंभीर बनी हुई है किशोर की स्थिति

वहीं स्थानीय निवासी बृजेश ने बताया कि यह घटना स्कूल के पास हुई, जहां रौनक तिवारी अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था. उसी दौरान मनीष को गोली मार दी गई. उन्होंने भी आरोप लगाया कि घटना के समय आरोपी हिरोइन के नशे में था. इस मामले में स्थानीय चिकित्सक डॉ. राजीव झा ने बताया कि घायल किशोर की स्थिति बेहद गंभीर है और उसका इलाज जारी है. उन्होंने कहा कि सभी जरूरी जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट रूप से बताई जा सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी की तलाश जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़िए- TMC जैसे दलों को कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दे डाली बड़ी नसीहत, जानें क्या कहा?