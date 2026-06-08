CM सम्राट चौधरी के बुलडोजर वाले ऐक्शन से हड़कंप, मंत्री का घर भी नहीं बचा, तोड़ दी दीवार

बिहार में लगातार बुलडोजर वाला ऐक्शन जारी है. सीएम सम्राट चौधरी के आदेश पर पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है. इस बीच सम्राट सरकार में मंत्री श्वेता गुप्ता के घर की चारदीवारी पर भी बुलडोजर चला है.

मामला सीतामढ़ी का है. बीत रविवार (07 जून, 2026) को जिले में बुलडोजर की आवाज से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के चेहरे पीले पड़ गए. सीएम का आदेश कितना सख्त है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीतामढ़ी में समाज कल्याण मंत्री का भी घर नहीं बचा.

शहर के रिंग बांध पर है मंत्री का आवास

सीतामढ़ी शहर में रिंग बांध है. बांध के किनारे बहुत सारे लोगों का आवास है. इनमें से एक आवास समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता का भी है. मंत्री के पति डॉ. वरुण कुमार का अस्पताल भी इसी बिल्डिंग में चलता है. बांध के किनारे जैसे अन्य लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उसी तरह मंत्री/उनके पति ने भी चारदीवारी का निर्माण कराया है. इसी दीवार को बुलडोजर से रविवार को तोड़ दिया गया. वर्षों से यह था जो अब ध्वस्त हो गया है.

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रीगा सीओ की कार्रवाई से मचा हड़कंप

दरअसल, शहर में रिंग बांध का निर्माण कार्य चल रहा है. इस बांध के किनारे सैकड़ों लोगों ने अतिक्रमण किया था. अब भी कई लोगों ने किया है. बांध का कुछ हिस्सा रीगा अंचल और कुछ हिस्सा डुमरा अंचल में पड़ता है. डुमरा की सीओ अतिक्रमण से बांध को पूरी तरह मुक्त कराने में अब तक विफल रही हैं. कारण है कि कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया है. इधर, रविवार को रीगा सीओ ने साहस का परिचय देकर न सिर्फ आम लोगों से बल्कि मंत्री श्वेता गुप्ता से भी सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा लिया. इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि अब अतिक्रमण करने वाले चाहे कोई भी हों, सब पर कार्रवाई होगी.

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