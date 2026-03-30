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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Board Results: बिहार ने देखा चाय बेचने वाले की बेटी का जलवा, ज्योति कुमारी ने चौथा स्थान पाकर सबको चौंकाया

Bihar Board Results: बिहार ने देखा चाय बेचने वाले की बेटी का जलवा, ज्योति कुमारी ने चौथा स्थान पाकर सबको चौंकाया

Bihar Board Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में समस्तीपुर की ज्योति कुमारी ने चौथा रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया. चाय बेचने वाले की बेटी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मा पिता और शिक्षकों को दिया

By : नीतु कुमारी | Updated at : 30 Mar 2026 08:55 AM (IST)
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बिहार में 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों की घोषणा होते ही पूरे राज्य में उत्साह का माहौल बन गया है. इसी बीच समस्तीपुर जिले से एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. विभूतिपुर गांव की छात्रा ज्योति कुमारी ने पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया और अपने परिवार के साथ जिले का नाम रोशन कर दिया. ये नाम अब चर्चा में है.

मिली जानकारी के अनुसार, ज्योति कुमारी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जहां उनके पिता प्रदीप राय एक छोटी सी चाय-नाश्ते की दुकान चलाते हैं. आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने कभी भी ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. सीमित संसाधनों के बीच भी उन्होंने कठिन परिश्रम और लगन से यह मुकाम हासिल किया, जो आज हर छात्र के लिए प्रेरणा बन गया है.

माता पिता और शिक्षकों को सफलता का श्रेय

ज्योति ने अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता-पिता को दिया, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया और पढ़ाई को प्राथमिकता दी. आईएएनएस को दिए बयान में उन्होंने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी अहम बताया. ज्योति का कहना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है.

सफलता पर गांव में जश्न का माहौल

ज्योति की इस बड़ी उपलब्धि के बाद उनके घर और पूरे गांव में खुशी का माहौल है. जैसे ही रिजल्ट की खबर आई, बधाई देने वालों का तांता लग गया और पूरा इलाका जश्न में डूब गया. लोगों ने रंग-गुलाल लगाकर और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की, जिससे गांव में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 30 Mar 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
BSEB 10th Result BIHAR NEWS
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