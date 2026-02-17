खुले में मांस बेचने पर लगी रोक तो गिरिराज सिंह ने किया स्वागत, सारे DM से कर दी बड़ी अपील

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में थे. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बिहार सरकार के उस फैसले का जमकर स्वागत किया जिसमें यह कहा गया है कि खुले में मांस बेचे जाने पर कार्रवाई होगी. साथ ही बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की ओर से उठाए गए इस कदम को उन्होंने सराहनीय बताया.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "...बड़ा सराहनीय है, मैं विजय बाबू को धन्यवाद देता हूं. खुले में मीट को काटना-बेचना ये प्रतिबंधित किया जाए. राज्य सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है. मैं डीएम से भी अनुरोध करूंगा चाहे वो बेगूसराय के हों या किसी जिले के, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. ये प्रदूषण फैलाता है, पर्यावरण के विरुद्ध है, स्वच्छता के विरुद्ध है, इसलिए विजय बाबू ने सराहनीय काम किया है."

गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर भी किया हमला

दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला किया. कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के घेराव पर कहा कि यह सभी नकली गांधी की टीम हैं. उन्होंने राहुल गांधी के संबंध में कहा, "उन्हें खुद पता नहीं है कि उनका सरनेम गांधी कैसे हो गया, जबकि उनके पूर्वज नेहरू थे. इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई और उसके बाद राहुल गांधी का सरनेम गांधी रखा गया. यह तो अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी ने अपने पुत्रों का नाम मुसलमान के नाम के अनुरूप रखा है और आने वाले दिनों में वह मुस्लिम से ही अपने पुत्रों की शादी करवाएंगी."

उन्होंने मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान पर कहा कि आरएसएस को समझना खरगे के बस की बात नहीं है. आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को भी कई जन्म लेने पड़ेंगे. संघ आज से नहीं बरसों से देश हित में काम कर रहा है.

