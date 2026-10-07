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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'

राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने का कहना है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तब भी कांग्रेस हारती थी. बौखलाकर सड़कों पर नौटंकी की जा रही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 07 Oct 2026 06:04 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में बीते मंगलवार को धरना पर बैठे थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. केस दर्ज होने पर राहुल गांधी ने कहा है कि हर एफआईआर मेरे लिए मेडल है. इस बीच अब बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर पर कहा, "अगर कोई कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कानून निष्पक्षता से अपना काम करेगा…"

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'जनता अब सब समझ चुकी है...'

उन्होंने कहा, "जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी कांग्रेस चुनाव हारती थी और आज भी जनता उन्हें खारिज कर रही है. हार से बौखलाकर सड़कों पर यह सब नौटंकी की जा रही है ताकि किसी तरह जनता के बीच बने रहा जा सके, लेकिन देश और प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है..."

यह भी पढ़ें- CEC के खिलाफ आंदोलन पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, 'ये फर्जी तरीके…'

बीजेपी पर बरसे कन्हैया कुमार

उधर, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. कन्हैया ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "खरगे जी के निमंत्रण पर INDIA ब्लॉक के सांसद खाना खाने गए हैं और हाज़मा भाजपा का ख़राब हो रहा है. दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट को ऐसे घेर रखा है कि वो भाजपा का दफ्तर हो… अरे कुछ शर्म कर लो जयशाह के पप्पा, लोकतंत्र को लाठीतंत्र से कितना दबाओगे… ये दौर तुम्हारे अंत की शुरुआत है."

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "...ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और पीएम मोदी सीधे गुनहगार हैं. ऐसे दृश्य हमने कई सालों तक नहीं देखे थे. क्रूरता की पराकाष्ठा है, जो हम आज देख रहे हैं..."

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार से सवाल, पक्ष BJP रख रही', कांग्रेस बोली- 'इससे बड़ा...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 07 Oct 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BIHAR NEWS
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