राहुल गांधी पर FIR हुई तो क्या बोली BJP? 'अगर कोई…'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में बीते मंगलवार को धरना पर बैठे थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. केस दर्ज होने पर राहुल गांधी ने कहा है कि हर एफआईआर मेरे लिए मेडल है. इस बीच अब बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है.

बिहार बीजेपी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर पर कहा, "अगर कोई कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कानून निष्पक्षता से अपना काम करेगा…"

'जनता अब सब समझ चुकी है...'

उन्होंने कहा, "जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी कांग्रेस चुनाव हारती थी और आज भी जनता उन्हें खारिज कर रही है. हार से बौखलाकर सड़कों पर यह सब नौटंकी की जा रही है ताकि किसी तरह जनता के बीच बने रहा जा सके, लेकिन देश और प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है..."

पटना, बिहार: भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने राहुल गांधी पर दर्ज हुई FIR पर कहा, "यदि कोई कानून तोड़ेगा, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और कानून निष्पक्षता से अपना काम करेगा। जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब भी कांग्रेस चुनाव हारती थी और आज भी जनता उन्हें खारिज कर रही है। हार से बौखलाकर सड़कों पर यह सब नौटंकी की जा रही है ताकि किसी तरह जनता के बीच बने रहा जा सके, लेकिन देश और प्रदेश की जनता अब सब समझ चुकी है..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 7, 2026

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बीजेपी पर बरसे कन्हैया कुमार

उधर, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है. कन्हैया ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "खरगे जी के निमंत्रण पर INDIA ब्लॉक के सांसद खाना खाने गए हैं और हाज़मा भाजपा का ख़राब हो रहा है. दिल्ली पुलिस ने रेस्टोरेंट को ऐसे घेर रखा है कि वो भाजपा का दफ्तर हो… अरे कुछ शर्म कर लो जयशाह के पप्पा, लोकतंत्र को लाठीतंत्र से कितना दबाओगे… ये दौर तुम्हारे अंत की शुरुआत है."

आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, "...ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और पीएम मोदी सीधे गुनहगार हैं. ऐसे दृश्य हमने कई सालों तक नहीं देखे थे. क्रूरता की पराकाष्ठा है, जो हम आज देख रहे हैं..."

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