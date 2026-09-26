'बिहार में चरमराई कानून व्यवस्था', महिला सुरक्षा पर BJP सांसद ने अपनी ही सरकार को घेरा

बिहार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवालों के बीच कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला है. महिला सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी राज्यसभा सांसद शंभु सरण पटेल ने अपनी ही बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, "बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है. बिहार में पुलिसिंग चरमरा चुकी है."

बीजेपी सांसद ने कहा कि अपराधियों में कानून का डर नहीं है, तभी तो इस तरह बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं. बिहार में एक अच्छे डीजीपी एक अच्छे मुख्य सचिव की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत है.

अधिकारियों के ट्रांसफर हों- शंभु शरण पटेल

बीजेपी सांसद शंभु शरण पटेल ने कहा कि IPS स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई हो. उन्होंने आरोप लगाया कि पटना SSP मेरा फोन नहीं उठाते हैं. एक लड़की के साथ दुर्घटना घटी और मैंने उन्हें 16 बार फोन किया, लेकिन पटना एसएसपी ने जवाब नहीं दिया. ऐसे में अब सोचिए आम आदमी का क्या होता होगा.

सांसद ने आगे कहा कि बिहार में पीएम मोदी के नाम पर वोट मिला है. हम लोगों को बिहार की जनता ने काम करने के लिए चुना है. उन्होंने कहा कि जनता का वोट लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए मिला है, लेकिन वह चरमरा गया है. उन्होंने कहा कि अगर किसी बेटी के साथ घटना होती है तो ये हमारे लिए निंदनीय है कि हम पुलिसिंग को ठीक करें.

जनता में गलत मैसेज जा रहा है- बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सख्ती से काम करती है. बिहार सरकार को वैसे ही काम करने की जरूरत है. बता दें कि बिहार में बीते दिनों युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए हैं. इस बीच बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. वहीं विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर तीखा हमला बोलने से पीछे नहीं है.

जमुई छेड़छाड़ की घटना पर BJP प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बोले- 'बिहार में कानून...'

