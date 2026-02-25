हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 'होली में हुजूर वेतन दिलवा दें', BJP विधायक ने सदन में हाथ जोड़कर स्पीकर से की विनती

बिहार: 'होली में हुजूर वेतन दिलवा दें', BJP विधायक ने सदन में हाथ जोड़कर स्पीकर से की विनती

Bihar News: बिहार में बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने सदन में विधानसभा स्पीकर के सामने हाथ जोड़कर विनती की है. उन्होंने ग्राम कचहरी में कार्यरत न्याय मित्रों का वेतन दिए जाने की मांग की है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 08:30 AM (IST)
बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार है. इस बीच उनके सहयोगी दल बीजेपी के विधायक का सदन से एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने होली के त्यौहार पर सरकार से हाथ जोड़कर वेतन की मांग की है. 

विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सदन में बीजेपी विधायक प्रमो कुमार ने अपने संबोधन में स्पीकर से कहा कि 'होली में हुजूर वेतन दिवा दिया जाए'. फिलहाल विधायक का यह बयान अब सुर्खियों में आ गया है. 

अपने संबोधन में क्या बोले बीजेपी विधायक?

सदन में अपने संबोधन के दौरान बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि पूरे राज्य पैमाने पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से 8463 ग्राम कचहरी स्थित हैं. जिसमें न्याय मित्र और न्याय सचिव कार्यरत हैं. उन्होंने आगे कहा कि इसमें 7623 पद स्वीकृत हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि इन न्याय मित्रों और सचिवों का वेतन बकाया है. इसलिए राष्ट्रीय त्यौहार 'होली' आने वाली है. इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम 'होली में हुजूर वेतन दिवा दिया जाए'. जिस पर स्पीकर ने कहा कि सरकार ने ग्रहण कर लिया है. 

न्याय मित्रों के वेतन दिलाने की मांग उठाई

बीजेपी विधायक ने ग्राम कचहरी में कार्यरत न्याय मित्रों को वेतन दिलाने की मांग सदन में उठाई है. बता दें कि ग्राम कचहरी में कार्यरत न्याय मित्रों को पहले मानदेय 6 हजार रुपये महीना मिलता था. इसको बिहार सरकार ने बढ़ाकर 9 हजार रुपये महीना कर दिया.

बता दें कि प्रमोद कुमार फिलहाल बिहार के मोतीहारी से बीजेपी के विधायक हैं. वे बिहार सरकार में गन्ना एवं कानून मंत्री भी रह चुके हैं. प्रमोद कुमार अपने अनोखे अंदाज की वजह से राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में आ गए हैं. बता दें कि न्याय मित्रों को काफी दिनों से वेतन न मिलने की वजह से विधायक को सदन में यह मुद्दा उठाना पड़ा. जिस पर सरकार ने आश्वस्त किया है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 25 Feb 2026 08:30 AM (IST)
Pramod Kumar BJP BIHAR NEWS PATNA NEWS
