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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में एक-एक माफिया का हिसाब होगा', तेजस्वी-राहुल पर भी भड़की BJP

'बिहार में एक-एक माफिया का हिसाब होगा', तेजस्वी-राहुल पर भी भड़की BJP

भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. वहीं वोटर लिस्ट और सीजेपी पर भी उन्होंने बयान दिया है. 

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 07 Nov 2026 05:57 PM (IST)
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बिहार में एनकाउंटर और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने शनिवार (7 नवंबर 2026) को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की बात तेजस्वी यादव के मुंह से अच्छी नहीं लगती. जनता उस दौर को नहीं भूली है, जब राजद की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था. उन्होंने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. अपराध करने वाले को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी अपनी बात रखी.

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तेजस्वी पर हमला, बोले- अपराधी को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा

मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपराधियों में जाति खोज रहे हैं. अपराधी सिर्फ अपराधी होता है. उन्होंने कहा कि राजद की सरकारों में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था. बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अपराधी या तो अपराध छोड़ें या बिहार छोड़ दें. माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और कानून का राज स्थापित किया जाएगा. बिहार में एक-एक माफिया का हिसाब-किताब किया जाएगा.

सोनिया और राहुल गांधी को लेकर भी साधा निशाना

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की केंद्र सरकार पर आलोचना को लेकर मृत्युंजय ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति और सामाजिक एकता की जानकारी नहीं है. उन्हें अब आराम करना चाहिए. उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा. दावा किया कि अगले चुनाव में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे.

दिवाली मिलन पर बीजेपी नेता ने कहा कि वे दीपावली पर मिलन क्या करेंगे? रामलीला मैदान में उनकी रैली फ्लॉप हो गई. सांत्वाना देने लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी बैचेन आत्मा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. जनता हर जगह रिजेक्ट कर रही है, वोट चोरी का जो कैसेट वे बजा रहे थे, लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ उसका जवाब है. अब राहुल गांधी को चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को यूपी में सपा के मुखिया कितना सीट देंगे, इसीलिए दीपावली मिलन कर रहे हैं.

अभिषेक बनर्जी और ममता की पार्टी पर भी हमला

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया. उन्होंने सवाल किया कि अभिषेक बनर्जी पर हमला कौन करेगा? आरोप लगाया कि वे पहले बीजेपी नेताओं पर हमले करवाते थे और अब इस मुद्दे पर शिकायत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के शासन में अराजकता देखी है. बीजेपी नेता ने दावा किया कि वहां की जनता सब समझ चुकी है.

वोटर लिस्ट और कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च पर बयान

वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों को एक और मौका देने के चुनाव आयोग के फैसले पर मृत्युंजय ने कहा कि आयोग समय-समय पर व्यवस्था की समीक्षा करता है. उसकी प्राथमिकता है कि योग्य भारतीय नागरिकों को वोटर बनने का अधिकार मिले. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जनता अब इनके राजनीतिक एजेंडे को समझ चुकी है.

Published at : 07 Nov 2026 05:50 PM (IST)
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Patna BIHAR NEWS
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