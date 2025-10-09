बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कमर कस ली है. हाल ही में पटना में हुई बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में कई सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार मंथन किया गया. सूत्रों की मानें तो लंबी चर्चा के बाद कुछ सीटों पर निर्णय भी ले लिया गया है. समिति मे सहमति के बाद बनी एक संभावित लिस्ट को केंद्रीय आलाकमान के पास भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम निर्णय होगा.

फिलहाल, जो 27 संभावित नाम अभी सामने आ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं-

1. लखीसराय: विजय कुमार सिन्हा

2. पाटेपुर (एससी): लखेंद्र कुमार रौशन

3. जाले: जिवेश कुमार

4. दरभंगा: संजय सरावगी

5. सहरसा: आलोक रंजन

6. साहेबपुर: राजू सिंह

7. कटिहार: तारकिशोर प्रसाद

8. वारिसलीगंज: अरुणा देवी

9. जमुई: श्रेयसी सिंह

10. बेतिया: रेणु देवी

11. मधुबन: राणा रणधीर सिंह

12. झंझारपुर: नीतीश मिश्रा

13. दरौंधा: कर्णजीत सिंह

14. गोरियाकोठी: देवेशकांत सिंह

15. अमनौर: कृष्णा कुमार मंटू

16. हाजीपुर: अवधेश सिंह

17. बिहारशरीफ: डॉ. सुनील कुमार

18. दीघा: संजीव चौरसिया

19. बांकीपुर: नितिन नबीन

20. रीगा: मोती लाल प्रसाद

21. बिस्फी : हरिभूषण ठाकुर

22. छातापुर: नीरज कुमार सिंह

23. बनमंखी (एससी): कृष्ण कुमार ऋषि

24. प्राणपुर: निशा सिंह

25. बरूराज: अरुण सिंह

26. तरारी: विशाल प्रशांत

27. बेगूसराय: कुंदन कुमार