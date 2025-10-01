हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: दशहरा में घूमने से पहले जान लें मौसम का हाल, बिहार के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather: दशहरा में घूमने से पहले जान लें मौसम का हाल, बिहार के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Today: मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अभी वर्षा का सिलसिला छह अक्टूबर तक जारी रहेगा. इस दौरान बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना बन रही है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार में झमाझम बारिश के संकेत हैं. पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के सात जिलों में आज (बुधवार) भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इन सात जिलों में किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मधेपुरा और सुपौल शामिल हैं. इन जिलों में बिजली चमकने के साथ वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. दूसरी ओर भारी बारिश हुई तो दशहरा का मेला इन जिलों में फीका पड़ सकता है.

इसके अलावा उत्तर बिहार के अधिसंख्य जिलों में बादल बनने के साथ वर्षा की संभावना है. इसका असर देर रात से शुरू है. विभाग की ओर से देर रात 1:56 बजे से लेकर सुबह के 4:56 बजे के बीच खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था. दूसरी ओर दक्षिण बिहार के पूर्वी एवं मध्य इलाकों के कई जिलों में वर्षा एवं मेघ गर्जन के साथ कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

छह अक्टूबर तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश में अभी वर्षा का सिलसिला छह अक्टूबर तक जारी रहेगा. इस दौरान बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना बन रही है. उत्तर बिहार में इसका असर ज्यादा रहेगा. वर्षा हुई तो तापमान में भी गिरावट होगी. मौसम विभाग के अनुसार कल (02 अक्टूबर, 2025) के बाद से राज्य में तीन से चार डिग्री पारा गिर सकता है. 

बीते मंगलवार को राज्य के तापमान में कुछ कमी देखी गई. राजधानी पटना में आठ डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान मोतिहारी में 38 डिग्री सेल्सियस रहा. दूसरे नंबर पर फारबिसगंज रहा जहां का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रहा. राज्य का औसत तापमान 35 डिग्री के करीब रहा. 

मंगलवार को दिन में किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई. सुबह में कुछ जगहों पर बहुत हल्की वर्षा हुई. मंगलवार की दोपहर जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर में 7.6 मिलीमीटर, पूर्वी चंपारण में 3.8 और सीतामढ़ी में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई है.

Published at : 01 Oct 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Weather Rain BIHAR NEWS
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
