बिहार के लोगों को अभी भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने अगले चार-पांच दिनों तक 'कोल्ड डे' की संभावना जताई है. इस बीच, भीषण सर्दी के कारण कई जिलों में शिक्षण संस्थानों में निचली कक्षाओं को बंद कर दिया गया है.

मौसम विभाग की ओर से बीते मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा. राज्य के गयाजी, नालंदा एवं शेखपुरा जिलों में 'कोल्ड डे' दर्ज किया गया. इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री से 21.2 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा.

बिहार में न्यूनतम तापमान कितना रहा?

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पश्चिमी भागों के कई जगहों पर अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जबकि शेष भाग के अधिकांश स्थानों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया. प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया.

24 घंटे के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने के कारण लोगों को ठंड से एकदम राहत नहीं मिल रही है.

इधर, पटना सहित कई जिलों में दिन भर कोहरा बना रह रहा है. सबसे न्यूनतम दृश्यता 50 मीटर गयाजी में दर्ज की गई. गयाजी, पटना, और भागलपुर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि शेष जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा दर्ज किया गया.

अगले चार दिन तक सर्दी से निजात नहीं

मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों तक राज्य के उत्तरी, दक्षिणी-पश्चिमी एवं दक्षिण-मध्य भागों के कुछ स्थानों में 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति होने की संभावना है. राज्य के दक्षिण-पूर्व भाग के एक या दो स्थानों में घना कोहरा जैसी स्थिति होने की संभावना है. बिहार को अगले चार दिनों तक भीषण सर्दी से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, अगले 4-5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है. इस बीच, पटना सहित कई जिलों में शिक्षण संस्थानों के नीचे के वर्गों का पठन-पाठन का कार्य स्थगित कर दिया गया है, जबकि इस दौरान 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक क्लास चलेगी.