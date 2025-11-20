हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारVideo: ‘प्रेग्नेंट हूं...ऐसा मत कीजिए’, चिल्लाती रही महिला, पुलिसवाला चढ़ाता रहा स्कूटी, पटना का वीडियो वायरल

Bihar Viral Video: बिहार के पटना मरीन ड्राइव पर रॉन्ग साइड से आ रहे दंपति और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई. प्रेगनेंट महिला स्कूटी रोकने की गुहार लगाती रही, जबकि पुलिस जब्त करने की कोशिश करती रही.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:42 PM (IST)
Patna News: कई बार सड़क पर छोटी-सी बात भी बड़ी घटना का रूप ले लेती है. खासकर जब मामला ट्रैफिक नियमों और पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हो तो बात हंगामे में बदल जाती है. ऐसा ही कुछ बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर सोमवार की शाम देखने को मिला, जहां रॉन्ग साइड से स्कूटी लेकर जा रहे पति-पत्नी को रोकने गई पुलिस टीम और प्रेगनेंट महिला के बीच ऐसी तीखी बहस हुई कि पूरा माहौल हाईवोल्टेज ड्रामा बन गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्कूटी को जब्त करने के दौरान स्थिति कैसे बिगड़ती चली गई.

प्रेगनेंट महिला ने स्कूटी न ले जाने की लगाई गुहार 

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी स्कूटी को हटाने और कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान प्रेगनेंट महिला स्कूटी के सामने खड़ी हो गई और पुलिस से बार-बार गुहार लगाने लगी कि गाड़ी को मत ले जाएं, लेकिन पुलिसकर्मी भी लगातार गाड़ी आगे बढ़ाते रहे, जिससे महिला और ज्यादा गुस्से में दिखी. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी से कहती है आप हमारे साथ बैठे या मैं आपके साथ बैठूंगी. मैं इसे पैदल नहीं जाऊंगी और जब पुलिस वाला स्कूटी आगे बढ़ने लगता है तो वह अपने पति से कहती है कि आप वीडियो बनाइए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

महिला बार-बार चिल्लाकर कहती रही कि वह प्रेगनेंट है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए स्कूटी न खींची जाए. वहीं पुलिस का कहना था कि दंपति रॉन्ग साइड से आ रहे थे, बहुत बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने नियमों की अनदेखी की. दोनों पक्षों के बीच यह कहा-सुनी मिनटों में बवाल में बदल गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर शुरू की जांच

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला स्कूटी के सामने खड़ी होकर पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि पुलिसकर्मी स्कूटी को आगे बढ़ाकर हटाने का दबाव बना रहे थे. इस दौरान कई बार ऐसा लगा कि महिला गिर सकती है, लेकिन लोगों ने उसे संभाला. हंगामा बढ़ता देख कुछ लोग बीच-बचाव के लिए आए और महिला को शांत करने की कोशिश की. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कहा है कि वीडियो की जांच की जा रही है और पूरे घटनाक्रम का आकलन किया जाएगा कि किसकी गलती ज्यादा थी, पुलिस की या दंपति की.

Published at : 20 Nov 2025 12:42 PM (IST)
