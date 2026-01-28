Bihar Suicide News: बिहार के वैशाली जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक सरकारी स्कूल की टीचर ने आत्महत्या कर ली. मृतका के पास से मिले सुसाइड नोट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. सुसाइड नोट में उन्होंने अपने माता-पिता से माफी मांगी और अपनी तीन महीने की बेटी को अंतिम संस्कार में चिता को आग देने की बात लिखी, पति को नहीं.

मृतक महिला की पहचान 30 साल की प्रिया भारती के रूप में हुई है. सोमवार रात को सेहन गांव में एक किराए के घर से उनका शव लटका हुआ मिला. वहां से बरामद सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. उन्होंने कहा कि शारीरिक बीमारी के कारण उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला किया.

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

सुसाइड नोट में प्रिया ने लिखा, "मेरे शरीर को रसूलपुर में मत ले जाओ. यहीं अंतिम संस्कार करो. मेरी बेटी को चिता में आग लगानी चाहिए, पति को नहीं. मेरा फोन मेरे पति को दे दो. फोन में कुछ संदेश, ऑडियो और वीडियो हैं. मेरे पति को फोन का पासवर्ड पता है."

प्रिया ने आगे लिखा, "मैं उन लोगों से माफी मांगती हूं जिन्हें मेरी वजह से दुख हुआ है. मैं पुलिस से अनुरोध करती हूं कि मेरे शरीर का पोस्टमार्टम न करें. किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज न करें, न तो मेरे पति के खिलाफ और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ. यह मेरा निजी फैसला है. मां, पिताजी, आपकी बेटी हार गई है. मुझे माफ कर देना मां."

दूध के बकाया का किया जिक्र

पत्र समाप्त करने से पहले, प्रिया ने लिखा, "5.5 लीटर दूध का बकाया है. मेरे बैग में पैसे हैं, कृपया वहीं से चुका दें." उनके पत्र के इस हिस्से को पढ़कर कई लोग चौंक गए हैं. कोई भी यह सोचकर समझ नहीं पा रहा है कि उन्होंने अपने मन में कितनी उथल-पुथल के बाद यह चरम निर्णय लिया.

परिवार ने लगाए ससुराल पक्ष पर आरोप

हालांकि, प्रिया ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उनके परिवार का दावा है कि उनके पति दीपक राज और ससुराल वाले उनकी बेटी पर अत्याचार करते थे. प्रिया ने अपनी मां को भी यह बात बताई थी. प्रिया के पति या ससुराल वालों ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

खबर मिलने पर पुलिस प्रिया का शव ले गई. खबर है कि मंगलवार को पोस्टमार्टम किया गया. मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, पुलिस अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि प्रिया के मायके वालों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. उन्होंने इस बात का भी खुलासा नहीं किया कि क्या प्रिया के ससुराल वालों से पूछताछ की जाएगी, या प्रिया के मायके वाले क्या कह रहे हैं.