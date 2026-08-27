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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा

शिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा

बिहार में TRE-4 अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंचे. मंत्री ने 33 हजार शिक्षक वैकेंसी का हवाला देते हुए छात्रों से परीक्षा की तैयारी करने और सरकार के संवाद के लिए तैयार रहने को कहा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 27 Aug 2026 02:54 PM (IST)
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बिहार में TRE-4 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंच गए. अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख को लेकर अपनी मांगें मंत्री के सामने रखीं.

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार छात्रों से संवाद के लिए हमेशा तैयार है. उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बिना बातचीत किए ही धरने पर बैठ जाते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा, "हम लोगों ने 19 हजार शिक्षकों की वैकेंसी देने की बात कही थी, लेकिन हमने 33 हजार वैकेंसी दी है." उन्होंने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की.

बढ़ाई गई शिक्षा मंत्री आवास की सुरक्षा

छात्रों के अचानक शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बता दें कि पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों का आंदोलन जारी है. कुछ छात्र आज सुबह-सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए थे. इसके बाद प्रसाशन अलर्ट मोड में आ गया है. बड़ी संख्या में पुलिसबल को शिक्षा मंत्री आवास पर तैनात किया गया है.

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वैकेंसी जारी करने में कई प्रक्रियाएं

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि परीक्षा की तारीख आने तक बिहार में जहां से भी शिक्षकों की वैकेंसी मिलेगी, उसे शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वैकेंसी जारी करना आसान प्रक्रिया नहीं है. इसके लिए आरक्षण और रोस्टर समेत कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और छात्रों के हित में सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी. सरकार संवाद के लिए तैयार है और सभी की बात सुनकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं.

'निश्चिंत होकर परीक्षा की तैयारी करें'

शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर है और आज भी अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी. TRE-4 अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों की मांगों पर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजर है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 27 Aug 2026 02:54 PM (IST)
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