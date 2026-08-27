शिक्षामंत्री के आवास पहुंचे TRE-4 अभ्यर्थी, बोले- परीक्षा की तैयारी करें छात्र, बढ़ाई सुरक्षा

बिहार में TRE-4 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पहुंच गए. अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख को लेकर अपनी मांगें मंत्री के सामने रखीं.

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार छात्रों से संवाद के लिए हमेशा तैयार है. उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों को बातचीत के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग बिना बातचीत किए ही धरने पर बैठ जाते हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा, "हम लोगों ने 19 हजार शिक्षकों की वैकेंसी देने की बात कही थी, लेकिन हमने 33 हजार वैकेंसी दी है." उन्होंने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की.

बढ़ाई गई शिक्षा मंत्री आवास की सुरक्षा

छात्रों के अचानक शिक्षा मंत्री आवास पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बता दें कि पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर छात्रों का आंदोलन जारी है. कुछ छात्र आज सुबह-सुबह शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंच गए थे. इसके बाद प्रसाशन अलर्ट मोड में आ गया है. बड़ी संख्या में पुलिसबल को शिक्षा मंत्री आवास पर तैनात किया गया है.

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वैकेंसी जारी करने में कई प्रक्रियाएं

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि परीक्षा की तारीख आने तक बिहार में जहां से भी शिक्षकों की वैकेंसी मिलेगी, उसे शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वैकेंसी जारी करना आसान प्रक्रिया नहीं है. इसके लिए आरक्षण और रोस्टर समेत कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं और छात्रों के हित में सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी. सरकार संवाद के लिए तैयार है और सभी की बात सुनकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं.

'निश्चिंत होकर परीक्षा की तैयारी करें'

शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में शिक्षा और रोजगार को लेकर गंभीर है और आज भी अधिकारियों से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी. TRE-4 अभ्यर्थी परीक्षा की तारीख, रिक्तियों की संख्या और भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों की मांगों पर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजर है.

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