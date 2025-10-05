बिहार में इस साल (2025) विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले लगातार घोषणाएं भी हो रही हैं. अब राज्य (बिहार) के सरकारी स्कूलों में नियोजित से बने विशिष्ट शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा. रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को शिक्षा विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई.

प्रधान शिक्षक के पद पर 28,750 शिक्षकों ने दिया योगदान

विभाग का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा. राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर करीब 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षकों ने योगदान दिया है. गौरतलब हो कि ये सभी स्थानीय निकाय में विशिष्ट शिक्षक थे.

दो लाख 45 हजार शिक्षकों ने पास किया है सक्षमता परीक्षा

दूसरी ओर सक्षमता परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय के विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) का लाभ मिलेगा. बता दें कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया था. इसमें प्रदेश के करीब दो लाख 45 हजार शिक्षकों ने सक्षमता (प्रथम एवं द्वितीय मिलाकर) परीक्षा पास किया है.

शिक्षा विभाग ने कहा है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देने हैं उन्हें अक्टूबर माह के वेतन के साथ ही बकाया वेतन वृद्धि का लाभ भी दिया जाएगा. इसी तरह तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सक्षमता परीक्षा उतीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, बिहार के शिक्षा विभाग की ओर से वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने के बाद नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को प्रति माह चार से पांच हजार रुपये का अब लाभ मिल जाएगा. जब ये नियोजित शिक्षक थे तो इनका मूल वेतन 28 से 31 हजार तक हो गया था. वहीं जब ये विशिष्ट शिक्षक बने तो उसके बाद मूल वेतन 25 हजार हो गया था.

