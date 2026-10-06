BPSC TRE-4: भर्ती में शादीशुदा महिलाओं के लिए नया नियम, ये दस्तावेज जरूरी

बिहार में शिक्षक भर्ती की डोमिसाइल नीति लागू होने के साथ ही शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं. अब आरक्षण का लाभ लेने वाली विवाहित महिलाओं को अपने पति के पते के बजाय पिता के स्थायी पते से जारी जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र देना होगा. यानी केवल बिहार में शादी होने से महिला को राज्य की आरक्षण सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 से जुड़े निर्देशों में शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र को लेकर स्थिति साफ की है. आरक्षण का दावा करने वाली महिला के लिए जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र पिता के स्थायी पते के आधार पर होना जरूरी बताया गया है. इसका असर खासकर उन महिलाओं पर पड़ सकता है, जिन्होंने बिहार से बाहर के किसी राज्य में जन्म या स्थायी निवास होने के बावजूद बिहार में शादी की है.

यह भी पढ़ें- 'इतनी सुरक्षा क्यों?' INDIA अलायंस के प्रोटेस्ट से पहले बोले संजय राउत

TRE-4 में लागू हो रही डोमिसाइल नीति

बिहार सरकार ने 2025 में TRE-4 से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया था. पिछले साल अगस्त में अधिसूचित किए गए बीपीएससी टीआरई डोमिसाइल नियमों के तहत, बिहार के संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 40% कोटा तय किया गया था. नई पॉलिसी के अनुसार, बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए कोई सीधा कोटा नहीं है और उन्हें सिर्फ 15% ओपन सीटों के लिए मुकाबला करना होगा. यानी 85% पद सीधे बिहार के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित है.

32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती

BPSC ने TRE-4 के तहत कुल 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें कक्षा 1 से 5 के 3,847, कक्षा 6 से 8 के 8,563, कक्षा 9 से 10 के 3,878 और कक्षा 11 से 12 के 16,101 पद शामिल हैं. डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के अभ्यर्थियों को बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा कम होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- 'दो ठेकुआ, एक चाय, PM मोदी देश को भाए', BJP ने की तारीफ तो भड़के यूजर्स