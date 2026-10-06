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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBPSC TRE-4: भर्ती में शादीशुदा महिलाओं के लिए नया नियम, ये दस्तावेज जरूरी

BPSC TRE-4: भर्ती में शादीशुदा महिलाओं के लिए नया नियम, ये दस्तावेज जरूरी

बिहार TRE-4 में शादीशुदा महिलाओं के लिए आरक्षण का नियम बदला है. अब पिता के स्थायी पते से जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र जरूरी होगा.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 06 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक भर्ती की डोमिसाइल नीति लागू होने के साथ ही शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं. अब आरक्षण का लाभ लेने वाली विवाहित महिलाओं को अपने पति के पते के बजाय पिता के स्थायी पते से जारी जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र देना होगा. यानी केवल बिहार में शादी होने से महिला को राज्य की आरक्षण सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 से जुड़े निर्देशों में शादीशुदा महिला उम्मीदवारों के प्रमाण-पत्र को लेकर स्थिति साफ की है. आरक्षण का दावा करने वाली महिला के लिए जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र पिता के स्थायी पते के आधार पर होना जरूरी बताया गया है. इसका असर खासकर उन महिलाओं पर पड़ सकता है, जिन्होंने बिहार से बाहर के किसी राज्य में जन्म या स्थायी निवास होने के बावजूद बिहार में शादी की है.

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TRE-4 में लागू हो रही डोमिसाइल नीति

बिहार सरकार ने 2025 में TRE-4 से शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने का फैसला किया था. पिछले साल अगस्त में अधिसूचित किए गए बीपीएससी टीआरई डोमिसाइल नियमों के तहत, बिहार के संस्थानों से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 40% कोटा तय किया गया था. नई पॉलिसी के अनुसार, बिहार के बाहर के उम्मीदवारों के लिए कोई सीधा कोटा नहीं है और उन्हें सिर्फ 15% ओपन सीटों के लिए मुकाबला करना होगा. यानी 85% पद सीधे बिहार के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित है.

32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती

BPSC ने TRE-4 के तहत कुल 32,388 शिक्षक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें कक्षा 1 से 5 के 3,847, कक्षा 6 से 8 के 8,563, कक्षा 9 से 10 के 3,878 और कक्षा 11 से 12 के 16,101 पद शामिल हैं. डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के अभ्यर्थियों को बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा कम होने की उम्मीद है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 06 Oct 2026 12:43 PM (IST)
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Patna News BPSC​ BIHAR NEWS
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