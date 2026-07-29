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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअब बिहार में होगा छात्रों का बड़ा आंदोलन! शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम

अब बिहार में होगा छात्रों का बड़ा आंदोलन! शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम

Bihar News In Hindi: बिहार स्टूडेंट यूनियन ने TRE-4 का विज्ञापन इसी जुलाई में जारी करने की मांग की. अध्यक्ष दिलीप कुमार ने शिक्षा मंत्री ने कहा भर्ती नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jul 2026 01:01 PM (IST)
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बिहार में चौथे चरण (TRE-4) की शिक्षक भर्ती का ऐलान हो गया है. बुधवार (29 जुलाई) को सीएम सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने इसकी घोषणा की. चौथे चरण में कुल 32,388 पदों पर बहाली होगी. 

इससे पहले आज ही बिहार स्टूडेंट यूनियन (BSU) ने बिहार सरकार पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है. संगठन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इसी महीने नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को इस्तीफा तैयार रखना चाहिए.

साथ ही दिलीप कुमार ने कहा, “BPSC चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE-4) का विज्ञापन इसी जुलाई महीने में जारी किया जाए. 46 हजार पदों पर भर्ती निकाली जाए. एकल परीक्षा हो और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सिस्टम लागू किया जाए.” उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

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चौथे चरण में 32,388 पदों पर बहाली होगी

हालांकि खुद सीएम सम्राट चौधरी ने चौथे चरण की बहाली को लेकर पोस्ट किया है. सीएम ने कहा, "TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. 

सीएम के पोस्ट के मुताबिक,  कक्षा 1-5 में 3,847, कक्षा 6-8 में 8,563, कक्षा 9-10 में 3,877 और कक्षा 11-12 में 16,101 पदों पर भर्ती होगी. इस तरह चौथे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में कुल 32,388 पदों पर भर्ती होगी.

इससे पहले बिहार स्टूडेंट यूनियन ने साफ कर दिया था कि वे अब इंतजार नहीं करेंगे. अगर जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो पूरे बिहार में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. वो लंबे समय से TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं. TRE-4 की सूचना के बाद युवाओं ने राहत की सांस ली है. 

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Published at : 29 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Student Protest Bihar
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