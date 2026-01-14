बिहार धार्मिक न्यास पर्षद को मिला नया कानूनी चेहरा, छाया मिश्रा बनीं सरकारी अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता छाया मिश्रा को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की नई सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है. इस संबंध में पर्षद की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. यह आदेश आठ जनवरी को जारी किया गया था, जिसमें उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई है.

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद राज्य में स्थित लगभग 4,000 मंदिरों और धार्मिक स्थलों के प्रशासन और देखरेख की जिम्मेदारी संभालता है. इन मंदिरों से जुड़े कानूनी मामलों में अब छाया मिश्रा पर्षद का पक्ष रखेंगी. वह बिहार उच्च न्यायालय में धार्मिक न्यास पर्षद का प्रतिनिधित्व करेंगी और उससे जुड़े मुकदमों की पैरवी करेंगी.

उच्च न्यायालय की एक जानी-मानी वरिष्ठ अधिवक्ता है छात्रा मिश्रा

छाया मिश्रा पटना उच्च न्यायालय की एक जानी-मानी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. वर्तमान में वह पटना उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की उपाध्यक्ष भी हैं. कानूनी क्षेत्र में उन्हें लंबा अनुभव है और वे कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी मजबूत पैरवी के लिए जानी जाती हैं.

सरकारी स्तर पर अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं मिश्रा

इससे पहले भी छाया मिश्रा सरकारी स्तर पर अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से रेलवे मामलों में अधिवक्ता के रूप में काम किया है. इसके अलावा वे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से भी अधिवक्ता रह चुकी हैं और कई संवेदनशील मामलों में अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा है.

धार्मिक न्यास पर्षद के लिए उनकी नियुक्ति को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. पर्षद से जुड़े मामलों में अब अनुभवी और सक्षम कानूनी नेतृत्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. माना जा रहा है कि उनके अनुभव से पर्षद के कानूनी मामलों को मजबूती मिलेगी और लंबित विवादों के समाधान में मदद मिलेगी.

