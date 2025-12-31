बिहार: भीषण ठंड में मनाया जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: भीषण ठंड में मनाया जाएगा हैप्पी न्यू ईयर, 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल

Bihar Cold Weather: बिहार में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी रहेगा. 4 जनवरी तक लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने शीतलहर के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में कड़ाके की ठंड से अधिकांश जिले प्रभावित हो चुके हैं. राज्य के सभी जिलों में बेतहाशा ठंड की मार लोगों को झेल पड़ रहा है. पिछले 10 दिनों से अधिकांश जिलों में धूप नहीं निकल रही है. दोपहर के बीच बहुत हल्की धूप किसी-किसी जिले में निकलती है लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक पटना समेत राज्य के कई जिलों में भीषण ठंड रहने की पूरी संभावना है और चार-पांच दिनों तक अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव के संकेत नहीं हैं.

बिहार के अधिकांश जिलों में धूप भी नहीं निकलने की पूरी संभावना है. ऐसे में नया साल का आगमन भी भीषण ठंड से होने वाली है और नए साल का जश्न भी लोग कड़ाके की ठंड के साथ मनाएंगे.

बिहार में 2 जनवरी तक बंद रहेंगे प्ले स्कूल

मौसम विभाग के अनुसार, अधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी 2 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है. पटना जिलाधिकारी ने आज 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी से लेकर क्लास 8 तक के सभी तरह के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है. तो क्लास 8 से ऊपर सभी शैक्षणिक संस्थाओं को 10:00 से 3:30 बजे तक खोले रहने का निर्देश दिया गया है.

जिला प्रशासन ने पहले 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक सभी स्कूलों का बंद रखने का निर्देश दिया था लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलने पर 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया. अभी ठंड से राहत नहीं मिली है तो अब 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक यह अवधि बढ़ा दी गई है.

मौसम विभाग ने इन जिलों में जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अभी ठंडी पछुआ हवा का प्रवाह 10 से 11 किलोमीटर के बीच बह रहा है. इस वजह से ठंड से राहत नहीं मिल रही है. आज बुधवार को राज्य के पश्चिमी इलाके के 11 जिलों अधिक ठंड के साथ शीतलहर रहने की चेतावनी दी गई है. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, अरवल, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद जिला शामिल है.

इन जिलों में दिन का तापमान में काफी गिरावट रहेगी और शीतल लहर की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों के अलावा राजधानी पटना सहित अन्य जिलों में भी आज ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. पूरे दिन धूप न के बराबर निकालने की संभावना है.

आज सुबह से कई जिलों में अत्यधिक कुहासा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें  भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद ,गया ,अरवल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर में  बहुत ज्यादा घना कुहासा की चेतावनी दी गई है जो आज दिन के 10 से 11:00 बजे तक के बीच रहने की पूरी संभावना है.

बक्सर में दर्ज किया सबसे अधिकतम तापमान

अधिक ठंड के कारण राज्य के अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान और दिन की अधिकतम तापमान में भारी गिरावट हुई. बीते मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान सबसे कम 12.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दिन का तापमान दर्ज किया गया और पूरे दिन कंपकंपी वाली ठंड रही. हालांकि दक्षिण बिहार के मध्य इलाके में तापमान में कुछ बढ़ोतरी रही. सबसे अधिक तापमान सिवान और शेखपुरा में 19 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि राजधानी पटना में 16.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई.

उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों  के तापमान में ज्यादा गिरावट के साथ अधिक ठंड दर्द की गई है लगभग 10 से ज्यादा जिलों में 13 से 14 डिग्री के बीच तापमान रहा. वहीं न्यूनतम तापमान नालंदा के राजगीर में सबसे कम 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे राज्य में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री से 12.6 डिग्री के बीच रहा. आगामी नया साल 2026 की 1 जनवरी को भी राज्य अधिकांश जिलों में अधिक ठंड रहने की पूरी संभावना है और इसी में लोग जश्न मनाएंगे.

ये भी पढ़िए- बिहार: सरकारी आवास पर सियासत तेज, RJD ने जेडीयू सांसदों और मांझी के बंगले को लेकर लिखा पत्र

Published at : 31 Dec 2025 11:35 AM (IST)
