सारण: शराब माफिया से भिड़ी पुलिस, एक तस्कर गोली लगने से घायल, दूसरे ने किया सरेंडर

बिहार के सारण जिला लगातार दूसरे दिन पुलिस कार्रवाई की बड़ी खबर से हिल गया. छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच मंगलवार (2 दिसंबर) देर रात जोरदार मुठभेड़ हुई. नदी के बीच चल रहे इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक अपराधी के पैर में लग गई, जबकि दूसरा अपराधी घिरता देख वहीं सरेंडर कर गया.

पुलिस दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है. घायल तस्कर को तत्काल इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष खुद पहुंचे और उससे प्रारंभिक पूछताछ की. फिलहाल दोनों अपराधियों की पहचान आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, पर पुलिस उन्हें शराब माफिया गिरोह से जुड़े होने की बात कह रही है.

कैसे हुई यह पूरी कार्रवाई?

एसएसपी डॉ. आशीष को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से जल मार्ग के जरिए मांझी के रास्ते भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बिहार के विभिन्न इलाकों में भेजी जानी है. सूचना के आधार पर मांझी थाना अध्यक्ष आशीष कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई. टीम नाव लेकर नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तस्करों ने अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की. इस दौरान तस्कर अपनी नाव लेकर रामघाट के पूरब रिविलगंज की ओर भागने का प्रयास करने लगे. लेकिन किनारे के पास पुलिस की एक गोली एक तस्कर के पैर में लग गई, जिसके बाद वह गिर पड़ा. दूसरे तस्कर ने परिस्थिति बिगड़ती देख वहीं हाथ ऊपर कर सरेंडर कर दिया.

क्या-क्या हुआ बरामद?

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तस्करों की नाव की तलाशी ली, जिसमें से भारी मात्रा में विदेशी शराब, दो देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, दो खोखा बरामद किए गए. जब्त शराब को थाने लाया जा रहा है. इसके बाद उसकी कुल मात्रा, कीमत और नेटवर्क की जानकारी का खुलासा किया जाएगा.

लगातार बढ़ती कार्रवाई से तस्करों में दहशत

सारण जिले में यह 48 घंटे के भीतर दूसरा बड़ा एनकाउंटर है. इससे पहले भी पुलिस ने शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की थी. लगातार बढ़ रही पुलिस सख्ती से तस्कर गिरोहों में दहशत का माहौल है. एसएसपी ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में शराबबंदी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और ऐसे गिरोहों को बख्शा नहीं जाएगा.

ये भी पढ़िए- बिहार: सूरज की किरणों में तेजू भैया का आत्मविश्वासी अंदाज, नए वीडियो से समर्थकों में फिर जगी उम्मीद