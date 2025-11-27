रोहतास में नाच पार्टी में काम करने वाली 17 लड़कियों का रेस्क्यू, महिला कल्याण संगठन को सौंपा

रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बडीहा से 17 लड़कियों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है. इनमें से 10 लड़कियां छत्तीसगढ़ और बाकी सात बिहार के विभिन्न जिलों की हैं. पुलिस के अनुसार, लड़कियों को शादी और विवाह के सीजन में आयोजित नाच पार्टी में काम करने के लिए अलग-अलग स्थानों से लाया गया था.

रोहतास जिले के अलग-अलग इलाकों में शादी और अन्य उत्सवों के दौरान नाच पार्टी आयोजित की जाती रही हैं. इन पार्टियों में नर्तकियों को बाहरी राज्यों से बुलाया जाता है. इस बार भी पुलिस को सूचना मिली कि नासरीगंज थाना क्षेत्र के बडीहा में ऐसी नाच पार्टी चल रही है और इसमें कई लड़कियों को काम कराया जा रहा है.

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 लड़कियों को किया रेस्क्यू

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया. रेस्क्यू के बाद लड़कियों को महिला कल्याण संगठन को सौंपा गया. पुलिस ने बताया कि शादी के सीजन में इलाके में कई बार ऐसे नाच पार्टी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अलग-अलग राज्यों से लड़कियों को काम करने के लिए बुलाया जाता है.

नाच पार्टी से कई लड़कियों को कराया मुक्त

पुलिस के अनुसार, इससे पहले भी कई बार नाच पार्टी से लड़कियों को मुक्त कराया गया है. उन लड़कियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया और उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का प्रबंध किया गया. इस बार भी लड़कियों को सासाराम के सदर अस्पताल लाकर स्वास्थ्य जांच कराई गई.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है क्योंकि कई बार लड़कियों के साथ शोषण और उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं. रेस्क्यू के बाद लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया और उनके परिवारों से संपर्क किया गया.

पुलिस और महिला कल्याण संगठन का चलेगा विशेष अभियान

महिला कल्याण संगठन ने भी लड़कियों को मानसिक और सामाजिक सहारा देने की व्यवस्था की है. संगठन के प्रतिनिधियों ने बताया कि लड़कियों को उनके अधिकारों और सुरक्षित जीवन के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस घटना से यह साफ हो गया है कि शादी और विवाह के सीजन में नाच पार्टी के बहाने लड़कियों को लाने और काम करवाने का मामला रोहतास जिले में लगातार सामने आता रहा है. पुलिस और महिला कल्याण संगठन मिलकर इसे रोकने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं.

यह रेस्क्यू उन लड़कियों के लिए एक नई शुरुआत है, जिन्हें अब सुरक्षित वातावरण में लौटाया गया है और उनके भविष्य के लिए सही कदम उठाए जा रहे हैं.

