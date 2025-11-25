बिहार के शेखपुरा में ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर, हादसे में मां-बेटे सहित 5 लोगों की मौत

बिहार के शेखपुरा में मंगलवार (5 नवंबर, 2025) की दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में मां-बेटा भी शामिल हैं. ट्रक और ऑटो की टक्कर में यह हादसा हुआ है. शेखपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एकसारी बिगहा के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे के बाद अफरातफरी मच गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. 7-8 घायलों को इलाज के लिए पावापुरी भेजा गया. जख्मी होने वालों में से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. बताया जाता है कि ये सभी लोग ऑटो में सवार थे. सामने से आ रहे ट्रक से अचानक टक्कर हो गई जिसके बाद कोहराम मच गया. चीख-पुकार मच गई.

मृतकों में टुनटुन यादव की पत्नी आशा देवी (उम्र करीब 55-56 साल) और इनका बेटा राहुल (उम्र करीब 22 साल) है. इन लोगों को किसी काम से पटना जाना था. वहीं तीसरे शख्स की पहचान राजकुमार साव के रूप में की गई है. इन तीनों के अलावा महेंद्र मांझी की पत्नी अहिल्या देवी और 17 वर्षीय निशा कुमारी की भी जान गई है. वहीं निशा की बहन प्रिया हादसे में घायल हुई है, जिसका इलाज पावापुरी में चल रहा है.

बताया जाता है कि ऑटो से ये सभी लोग शेखपुरा आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह घटना हो गई. स्थानीय लोगों के अनुसार, ऑटो में 12-13 लोग सवार थे. घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया है. वहीं ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया.

मौके पर पहुंचे विधायक रणधीर कुमार

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक रणधीर कुमार उर्फ सोनी मौके पर पहुंचे. वहीं घटनास्थल पर डीएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है.

सम्राट चौधरी ने जताया दुख

हादसे पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की टक्कर से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और प्रभु से शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. ॐ शांति!"

