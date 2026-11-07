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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में होगा खेला, NDA में सबकुछ ठीक नहीं', RJD के दावे से हलचल, BJP क्या बोली?

'बिहार में होगा खेला, NDA में सबकुछ ठीक नहीं', RJD के दावे से हलचल, BJP क्या बोली?

आरजेडी नेता के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियों में कयासों का नया दौर शुरू हो गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण बनेगा.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 07 Nov 2026 03:47 PM (IST)
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बिहार में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है. ये सवाल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता के दावे के बाद उठ रहा है. दरअसल, राजद वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार में जल्द सियासी खेला होगा. उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है और जल्द एनडीए में ब्लास्ट होगा.

भाई वीरेंद्र ने अपने दावे में ये भी कहा, "नीतीश कुमार, निशांत समझ रहे हैं, पहचान कर लिए हैं कि कौन लोग किस पार्टी से मिलकर खेल कर रहे हैं, कैसे एमएलसी चुनाव में जदयू को हरवाया गया. नया खेला अब जल्द होगा, थोड़ा इंतजार करिए."

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कयासों का दौर शुरू

वहीं आरजेडी नेता के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गलियों में कयासों का नया दौर शुरू हो गया है और सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण बनेगा.

बीजेपी ने दावे को किया खारिज

उधर, बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भाई वीरेंद्र के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि आरजेडी नेता का यह बयान हताशा भरा, बेबुनियाद और अफवाहबाजी मात्र है. भाई वीरेंद्र को अपने दल और लालू परिवार के अंतर्कलह पर बात करना चाहिए.

एनडीए सरकार में हो रहा विकास- बीजेपी

उन्होंने आगेकहा, "बिहार में एनडीए लगातार विकास कार्यों में लगा है. अभी हाल में ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, सबने सम्राट सरकार में अपनी आस्था व्यक्त की. बिहार में एनडीए सरकार का एक वर्ष पूरा हो रहा है. 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार को नई सौगात देने आ रहे हैं." बता दें राजद के बयान को बीजेपी ने पूरी तरह खारिज किया है.

ये भी पढ़ें: बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर! तेजस्वी यादव बोले- 'CM सम्राट हर जगह...'

Published at : 07 Nov 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
BJP RJD BIHAR NEWS
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