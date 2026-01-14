'सुपर डुपर हिट...' चूड़ा-दही में लालू यादव के पहुंचने से गदगद् हुए तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर मकर संक्रांति समारोह में शामिल बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव शामिल हुए. लालू यादव की मौजूदगी से तेज प्रताप खास खुश नजर आए.

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से कहा कि, 'तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा.दही-चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया.माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं तो आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा.सब लोग आएंगे.'

तेज प्रताप यादव की हो जाएगी घर वापसी? चूड़ा-दही में पहुंचे मामा के बयान से मिल रहे ये संकेत

बता दें इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, चेतन आनंद, साधु यादव, प्रभुनाथ यादव भी पहुंचे थे. बता दें तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जाकर पिता लालू यादव, मां और भाई तेजस्वी यादव को इस भोज के लिए आमंत्रित किया था. तेज प्रताप के भोज में पहुंचे लालू यादव ने कहा कि यह पर्व सभी लोगों को मनाना चाहिए. उन्होंने इस मौके पर तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद भी दिया. उन्होंने किसी तरह की नाराजगी से भी इनकार किया.

चूड़ा-दही पार्टी पर सबकी नजरें

इधर, तेज प्रताप के चूड़ा-दही भोज में मामा साधु यादव भी पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बहुत कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि परिवार के लोगों को साथ आना चाहिए. एक होना चाहिए. तेज प्रताप के चूड़ा-दही भोज में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी पहुंचे.बिहार में कुछ लोग बुधवार को मकर संक्रांति मना रहे हैं, जबकि कुछ लोग गुरुवार को पर्व मनाएंगे.

सियासी गलियारे में हालांकि चूड़ा-दही पार्टी पर सबकी नजरें हैं. इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर चर्चा के केंद्र में राजद के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का चूड़ा-दही भोज है. उन्होंने इस भोज में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है.बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में और जदयू की ओर से पूर्व मंत्री एवं जदयू विधायक रत्नेश सदा के आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. 15 जनवरी को लोक जनशक्ति (रामविलास) पार्टी की ओर से चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया गया है. इससे पहले मंगलवार को भी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भोज का आयोजन किया था.