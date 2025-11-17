हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सियासत की महाभारत में कभी फायदे तो कभी नुकसान का सौदा रहे 'संजय', इंदिरा से तेजस्वी तक...

सियासत की महाभारत में कभी फायदे तो कभी नुकसान का सौदा रहे 'संजय', इंदिरा से तेजस्वी तक...

भारत की सियासत के महाभारत के अलग-अलग दौर में संजय आए जो उस वक्त से लेकर बाद तक के वक्त की राजनीति पर अपना असर छोड़ने में सफल रहे. आज चर्चा ऐसे ही राजनीति के कुछ संजयों की...

By : राहुल सांकृत्यायन, अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Nov 2025 03:16 PM (IST)
द्वापर युग में एक परिवार के बीच सत्ता के लिए एक युद्ध हुआ. कलयुग में इसे नाम मिला महाभारत. उस महाभारत में एक संजय थे. हालांकि भारत की सियासत के महाभारत में कई संजय हैं और थे. किसी का नाम ही संजय था, तो कोई सिर्फ संजय की भूमिका में अपने राजा के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा. कलयुग के संजय, द्वापर युग के संजय की तरह कितने समय,  राजनीति और मुखिया के प्रति निष्ठावान थे, हैं या नहीं, इसका निर्णय इतिहास करेगा.

आज हम आपको भारत की राजनीति के उन चर्चित संजयों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कभी न कभी किन्ही न किन्हीं कारणों से चर्चा में रहे. कभी उन पर सरकार को संकट में डालने का आरोप लगा तो कभी संकट मोचक बनने का. किसी संजय पर परिवार का शकुनि बनने के आरोप लगे तो किसी संजय ने अपने मुखिया की सियासत बचाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया.

इंदिरा गांधी के संजय

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी अपने वक्त में और उसके बाद काफी चर्चा में रहे. उन पर आरोप लगे कि देश में इमरजेंसी लगाने में उनकी महती भूमिका थी. दावा किया जाता है कि एक वक्त में वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे. सरकार में तमाम मंत्री उनके लेफ्ट और राइट हैंड बन गए थे. इमरजेंसी के दौर में रेडियो पर क्या प्रसारित होगा और अखबारों में क्या छपेगा, इस तक के बारे में फैसले उनके राइट और लेफ्ट हैंड ही करते थे. जिन्होंने इंदिरा के संजय की बात नहीं मानी वो या तो सियासत के नेपथ्य में चले गए या फिर उनका वजूद खत्म हो गया.

नीतीश कुमार ने इस 'डर' की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा! चुनाव से पहले ही थी चर्चा

उद्धव ठाकरे के संजय

शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के भी एक संजय है. उनका नाम है संजय राउत. शिवसेना के मुख पत्र से लेकर शिवसेना के मुखिया तक... हर ओर संजय राउत ही आंख, नाक, कान माने जाते हैं. शिवसेना (UBT) चाहे भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रही हो या भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन (INDIA) अपने नेता उद्धव के लिए संजय राउत हमेशा मोर्चे पर डटे रहे. जब एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र) ने पार्टी तोड़ी और तमाम विधायक, सांसद उनके साथ गए, उस वक्त भी राज्यसभा सांसद संजय, उद्धव के साथ रहे. प्रेस से लेकर पार्टी के भीतर तक... संजय ही उद्धव के उद्धारक दिखते नजर आते हैं. हालांकि उनके आलोचकों का मानना है कि उद्धव को वह कई बार गलत सलाह देते हैं या उनके गलत निर्णयों में साथ देते हैं जिसका असर पार्टी और सियासत पर पड़ता है. 

अरविंद केजरीवाल के संजय

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भी संजय हैं. संजय सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और उन्हें केजरीवाल की किचन कैबिनेट का हिस्सा माना जाता है. अन्ना आंदोलन से लेकर दिल्ली में पहली, दूसरी और तीसरी बार सरकार बनने और फिर वर्ष 2025 में हारने के बाद अरविंद के संजय हमेशा अपने मुखिया के लिए डट कर खड़े रहे. आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में संजय भी जेल गए. दिल्ली, पंजाब समेत हर राज्य में जहां भी केजरीवाल ने संजय को जो भूमिका सौंपी वह उसका निर्वहन करने में जुटे रहे. राज्यसभा में भी माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की सबसे बुलंद आवाज संजय सिंह को ही माना जाता है.

 नीतीश कुमार के संजय

एक और संजय हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के. जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा. संजय झा के बारे में कहा जाता है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक... नीतीश की और नीतीश तक- बात पहुंचाने का जरिया हैं. 14 नवंबर को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी कहा जा रहा है कि संजय झा ने ही सीट शेयरिंग के काम में अपनी भूमिका निभाई और जदयू की ओर से बीजेपी के साथ-साथ अन्य सहयोगी दलों को साधा. 2012 में जदयू में शामिल हुए संजय 2023 में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बने. इतना ही नहीं वह बिहार सरकार में सूचना विभाग के मुखिया की भूमिका भी अदा कर चुके हैं.

तेजस्वी के संजय

इन दिनों चर्चा में सबसे ज्यादा चर्चा में तेजस्वी यादव के संजय हैं. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव के बारे में दावा किया जाता है कि चुनावों में पार्टी की रणनीति बनाने में उनकी भूमिका होती है. दावा किया जाता है कि तेजस्वी तक पहुंचने में भी संजय के रास्ते ही गुजरना होता है. संजय के बिना तेजस्वी तक अपनी बात पहुंचाना नामुमकिन माना जाता है. वह संजय यादव ही थे, जो पूरे दमखम के साथ कह रहे थे कि इस बार राजद की सरकार बनेगी. हालांकि 14 नवंबर के नतीजों में इसका ठीक उलट हुआ और पार्टी की हालत खस्ता हो गई. परिणामों के बाद, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य संजय पर बरस पड़ीं. चुनाव के पहले से ही लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, संजय को राजद का जयचंद बताते रहे हैं.

युद्ध से लेकर राजनीति के हर दौर में संजय पर आरोप लगे हैं. युद्ध वाले संजय पर तो धृतराष्ट्र ने ही सच छिपाने, पक्षपाती होने के आरोप लगा दिए थे. कलयुग के संजयों पर भी आरोप लग रहे हैं और लगते रहेंगे. लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि राजनीति में हर किसी के संजय होते हैं.

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है.
Published at : 17 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Sanjay Yadav BJP Jdu BIhar Politics BIHAR NEWS
