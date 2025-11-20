नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच BJP खेमे से आई बड़ी खबर, अब बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच BJP खेमे से आई बड़ी खबर, अब बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन?

Bihar में BJP ने दिलीप जायसवाल को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री का जिम्मा सौंपा है. बीजेपी के इस फैसले से अब राज्य में नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 12:15 PM (IST)
बिहार में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बड़ी खबर आई है. अब बीजेपी के बिहार इकाई का अध्यक्ष जल्द बदला जा सकता है. दरअसल, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है. वह फिलहाल विधान परिषद् के सदस्य भी हैं. चूंकि बीजेपी में एक व्यक्ति, एक पद का विधान है, ऐसे में जल्द ही दिलीप जायसवाल की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव की कवायद शुरू हो जाएगी.

जायसवाल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. वह इससे पहले भी बिहार में सरकार में रेवेन्यू और जमीन मामलों के विभाग के मुखिया रह चुके हैं.

जायसवाल के बाद अब बीजेपी किसको बिहार इकाई की जिम्मेदारी देगी, यह देखना दिलचस्प होगा. सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद दिलीप जायसवाल को वर्ष 2024 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

Bihar CM Nitish Kumar: नीतीश कुमार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ली शपथ

Published at : 20 Nov 2025 11:55 AM (IST)
BJP Nitish Kumar BIhar Politics BIHAR NEWS
