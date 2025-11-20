नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच BJP खेमे से आई बड़ी खबर, अब बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन?

बिहार में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण के बीच भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बड़ी खबर आई है. अब बीजेपी के बिहार इकाई का अध्यक्ष जल्द बदला जा सकता है. दरअसल, बिहार बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल को नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है. वह फिलहाल विधान परिषद् के सदस्य भी हैं. चूंकि बीजेपी में एक व्यक्ति, एक पद का विधान है, ऐसे में जल्द ही दिलीप जायसवाल की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव की कवायद शुरू हो जाएगी.

जायसवाल को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. वह इससे पहले भी बिहार में सरकार में रेवेन्यू और जमीन मामलों के विभाग के मुखिया रह चुके हैं.

जायसवाल के बाद अब बीजेपी किसको बिहार इकाई की जिम्मेदारी देगी, यह देखना दिलचस्प होगा. सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनने के बाद दिलीप जायसवाल को वर्ष 2024 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

