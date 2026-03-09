हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा सांसद बनने के बाद कब दिल्ली और कितने दिन पटना रहेंगे नीतीश कुमार? करीबी सांसद ने बताया

राज्यसभा सांसद बनने के बाद कब दिल्ली और कितने दिन पटना रहेंगे नीतीश कुमार? करीबी सांसद ने बताया

CM नीतीश कुमार ने कहा था कि सांसद बनने के बाद भी बिहार की सेवा में लगे रहेंगे. ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि वह कितने दिन दिल्ली और कब पटना में रहेंगे. अब इस पर उनके करीबी सांसद ने बड़ा दावा किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि वह कितने दिन दिल्ली और कब पटना रहेंगे. इस सवाल पर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने जवाब दिया है.

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाउस चलेगा तो दिल्ली में रहेंगे और बाकी समय पटना में रहेंगे. झा ने दावा किया कि बिहार सरकार उनके मार्गदर्शन में ही चलेगी.

संजय झा ने कहा कि जहां तक निशांत कुमार के पार्टी ज्वाइन करने की बात है, तो कई साथी चाहते थे कि निशांत कुमार आगे आएं और अब वे पार्टी के लिए काम करने आए हैं. राज्यसभा सांसद ने कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, वे उनके काम करने के तरीके को भी समझते हैं. यह (राज्यसभा जाने का) पूरी तरह नीतीश कुमार का अपना फैसला है और उन पर कोई दबाव डालकर काम नहीं कराया जा सकता. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी.

नीतीश कुमार और जदयू पर राजद ने लगाए गंभीर आरोप

उधर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि निशांत ने राजनीति ज्वाइन की है तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार कभी अपने फैसलों पर कायम नहीं रहते और उन्हें प्रमाणित भी नहीं करते. उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार को आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते.

राजद नेता ने यह भी कहा कि संजय यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की कथनी और करनी में भारी अंतर है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि मुख्यमंत्री से यह निर्णय करवाया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले दिन से ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और देर-सबेर सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी.

Published at : 09 Mar 2026 11:08 AM (IST)
Nitish Kumar Jdu BIhar Politics Sanjay Jha BIHAR NEWS Budget Session 2026
