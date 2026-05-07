बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के गठन के साथ बिहार की राजनीति में कई नए और दिलचस्प राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं. नई सरकार में तीन ऐसे नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.

इनमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन शामिल हैं. खास बात यह रही कि नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी अपने बेटों के शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद भी रहे.

इस लिस्ट में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी शामिल हैं. सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी सांसद और बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं. वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के उनके पिता, जगदीश प्रसाद चौधरी, एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता और दलसिंहसराय निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के तीन बार सदस्य थे.

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इसके अलावा, मंत्रिमंडल में दो ऐसे चेहरे भी शामिल हुए हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे हैं. श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जबकि दीपक प्रकाश जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक नेताओं में शामिल रहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं. इस तरह नई सरकार में राजनीतिक विरासत का असर साफ तौर पर दिखाई दिया. उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं.

इन मंत्रियों ने ली शपथ

सम्राट चौधरी सरकार में गुरुवार को मंत्रिमंडल में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार, लेशी सिंह, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर, अशोक चौधरी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, संतोष कुमार सुमन, रमा निषाद, रत्नेश सदा, कुमार शैलेंद्र, शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रौशन, सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, प्रमोद कुमार, श्वेता गुप्ता, मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है.