हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस ने 6 FSL के लिए केंद्र को भेजा 163 करोड़ का प्रस्ताव, ADGP ने दी बड़ी जानकारी

बिहार पुलिस ने 6 FSL के लिए केंद्र को भेजा 163 करोड़ का प्रस्ताव, ADGP ने दी बड़ी जानकारी

Bihar News: प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग और वहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है. यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पुलिस आवश्यक उपकरण खरीदेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 19 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार पुलिस ने छह नई अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) के लिए 163 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार (19 जनवरी, 2026) को यह जानकारी दी. वर्तमान में बिहार में चार एफएसएल हैं, जिसमें एक राज्य स्तरीय एफएसएल पटना में और तीन क्षेत्रीय एफएसएल मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में हैं.

अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी- आपराधिक जांच विभाग) पारस नाथ ने संवाददाताओं से कहा, "हमने छह और स्थानों पर एफएसएल शुरू करने के लिए 163 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है. यह प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग और वहां से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है."

मंजूरी मिलने के बाद चालू की जाएंगी प्रयोगशालाएं

उन्होंने कहा कि यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पुलिस आवश्यक उपकरण खरीदेगी और 2026 में छह नई क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाएं चालू की जाएंगी. एडीजीपी ने यह भी बताया कि साइबर इकाइयां शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ जुलाई 2025 में एक समझौता किया गया और इसके लिए आवश्यक सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

उन्होंने कहा, "एफएसएल पटना और राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी में स्थित क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में हमने साइबर अपराध विज्ञान इकाइयां शुरू करने के लिए एनएफएसयू के साथ जुलाई 2025 में समझौता किया है और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है." 

एडीजीपी ने बताया कि पुलिस के पास सभी अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं और जिलों में कुल 85 वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक एवं 44 राजपत्रित अधिकारी हैं. उन्होंने कहा, "हालांकि हमारे यहां अब भी 100 वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और 89 सहायक निदेशकों के पद खाली हैं. हमें उम्मीद है कि सत्यापन के बाद इस माह के अंत या फरवरी तक संविदा के आधार पर उपयुक्त अभ्यर्थी जुड़ जाएंगे, जिससे साक्ष्य परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी आएगी."

यह भी पढ़ें- बिहार: सोमवार और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी, नोट कर लीजिए समय

Published at : 19 Jan 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
FSL BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Sunita Ahuja पर Govinda का जवाब: अपने खिलाफ साजिश की बात की खुलकर चर्चा
Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview
Seher Hone Ko Hai: 💖निकाह से पहले वापस आई Sehar, फुफिजान की हालत खराब #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
ट्रेंडिंग
Video: पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
हेल्थ
Eggshell Calcium: सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget