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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररोहतास में कार से मिले 66.50 लाख रुपये, दो महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार

रोहतास में कार से मिले 66.50 लाख रुपये, दो महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार

बिहार के रोहतास में पुलिस ने कार से 66.50 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है.

Written By : रंजन सिंह राजपूत |  Updated at : 02 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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बिहार के रोहतास जिले में पुलिस ने अवैध नकदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर एक कार की तलाशी के दौरान 66 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इस मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने नकदी के साथ कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं.

बताया जा रहा है कि कार सवार लोग वाराणसी से नकदी लेकर कोलकाता जा रहे थे. जांच के दौरान जब पुलिस ने इतनी बड़ी रकम के संबंध में दस्तावेज मांगे तो आरोपी कोई वैध कागजात नहीं दिखा सके. इसके बाद पुलिस ने आयकर विभाग को भी मामले की सूचना दी है.

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मामले की शुरुआत पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना से हुई. जानकारी के मुताबिक, शिवसागर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि वाराणसी की ओर से एक काले रंग की XUV-300 कार आ रही है. इस कार में भारी मात्रा में नकदी रखी हुई है. सूचना में यह भी बताया गया था कि कार में सवार लोग इस रकम को लेकर कोलकाता जाने वाले हैं.

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सूचना मिलने के बाद शिवसागर थानाध्यक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वरीय पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. साथ ही, कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया, ताकि तलाशी की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा सके.

सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01, सासाराम के नेतृत्व में दंडाधिकारी और पुलिस बल की एक विशेष टीम गठित की गई. टीम को नकदी लेकर जा रही संदिग्ध कार को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई.

इसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 स्थित शिवसागर टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच शुरू कर दी. वाराणसी की ओर से आने वाली गाड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी. पुलिस को उस काले रंग की कार का इंतजार था, जिसके बारे में पहले ही सूचना मिल चुकी थी.

पुलिस को देखकर चालक ने कार भगाने की कोशिश की

इसी दौरान रात करीब 9 बजकर 5 मिनट पर वाराणसी की ओर से कार आती दिखाई दी. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर BR-24AL-9617 बताया गया है. पुलिस टीम ने चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने कार घुमाकर भागने की कोशिश की.

हालांकि, टोल प्लाजा पर पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. इसके बाद कार को रोककर उसमें सवार लोगों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान कार में चालक के अलावा दो महिलाएं भी मौजूद थीं.

कार में चालक के साथ बैठी थीं दो महिलाएं

दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने कार की तलाशी ली. पूछताछ के दौरान चालक और दोनों महिलाओं ने अपना पता सासाराम के नवरत्न बाजार का बताया. इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार तलाशी की प्रक्रिया शुरू की.

तलाशी के दौरान कार के अंदर और उसमें सवार लोगों के पास से भारी मात्रा में नकदी मिली. पुलिस ने तीन अलग-अलग जगहों से कुल 66 लाख 50 हजार रुपये बरामद किए. इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने नकदी के बारे में तीनों से पूछताछ शुरू की.

तीन जगहों से मिले 66 लाख 50 हजार रुपये

पुलिस के मुताबिक, कार चालक चंदन कुमार की सीट के पास रखे एक झोले से 4 लाख 50 हजार रुपये नकद मिले. वहीं, कार में बैठी पहली महिला के पास से 36 लाख रुपये और दूसरी महिला के पास से 26 लाख रुपये बरामद किए गए.

इस तरह पुलिस ने कुल 66 लाख 50 हजार रुपये जब्त किए. बरामद रकम को लेकर पुलिस ने तीनों से पूछताछ की और यह जानने की कोशिश की कि पैसा कहां से आया था और इसे कहां ले जाया जा रहा था.

नकदी के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके आरोपी

पुलिस अधिकारियों ने जब तीनों से इतनी बड़ी रकम के स्रोत और उससे जुड़े वैध दस्तावेज मांगे तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. नकदी के संबंध में जरूरी कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने पूरी रकम की विधिवत जब्ती सूची तैयार की.

इसके साथ ही पुलिस ने आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है. अब आयकर विभाग की मदद से बरामद रकम के स्रोत और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच की जाएगी.

इस पूरे मामले पर सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-01 विप्लव कुमार ने बताया कि वाराणसी से कोलकाता जा रहे एक वाहन में भारी मात्रा में नकदी होने की गुप्त सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 66 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.

मामले में दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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नकदी के स्रोत का पता लगाने में जुटी पुलिस

इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. नकदी के अलावा कार और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसका इस्तेमाल किस काम के लिए होना था और इसे कोलकाता ले जाने की क्या वजह थी.

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Published at : 02 Nov 2026 11:11 AM (IST)
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