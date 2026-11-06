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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारआरा में हत्यारोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़, दाहिने पैर में लगी गोली

आरा में हत्यारोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़, दाहिने पैर में लगी गोली

आरा में राम कुमार सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी शूटर पवन यादव की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 06 Nov 2026 08:05 AM (IST)
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बिहार के आरा में रिटायर्ड कस्टम्स अधिकारी राम कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी मुख्य शूटर पवन यादव की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया. उसके दाहिने पैर में गोली लगी है. घटना सारंगपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है. पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए लेकर पहुंची थी. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई.

जानकारी के मुताबिक, राम कुमार सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पवन यादव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार इस इलाके में छिपाए हैं. इसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए मुफस्सिल-डोबा रोड के पास पहुंची थी. पुलिस जब बताए गए स्थान पर हथियारों की तलाश कर रही थी, तभी आरोपी ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

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पुलिस ने आत्मरक्षा में की जवाबी फायरिंग

भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने पहले आरोपी को चेतावनी दी थी. इसके बावजूद उसने फायरिंग जारी रखी. ऐसे में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पवन यादव के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया, "आज सुबह मुफस्सिल-डोबा रोड पर एक घटना हुई. राम कुमार सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर पवन पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल हुआ. उसने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने इस जगह पर हथियार छिपाए हैं. जब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए वहां पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने पहले उसे चेतावनी दी और फिर नियंत्रित तरीके से जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई."

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राम कुमार सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर है पवन

पवन यादव रिटायर्ड कस्टम्स अधिकारी राम कुमार सिंह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर बताया जा रहा है. पुलिस इस मामले में उससे पूछताछ कर रही थी. हथियारों की बरामदगी के लिए उसे घटनास्थल के आसपास ले जाया गया था. फिलहाल मुठभेड़ के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. आरोपी से पूछताछ और हथियारों की बरामदगी को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Nov 2026 08:05 AM (IST)
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