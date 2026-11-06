आरा में हत्यारोपी की पुलिस से हुई मुठभेड़, दाहिने पैर में लगी गोली

बिहार के आरा में रिटायर्ड कस्टम्स अधिकारी राम कुमार सिंह हत्याकांड के आरोपी मुख्य शूटर पवन यादव की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया. उसके दाहिने पैर में गोली लगी है. घटना सारंगपुर मोड़ के पास की बताई जा रही है. पुलिस उसे हथियार बरामदगी के लिए लेकर पहुंची थी. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई.

जानकारी के मुताबिक, राम कुमार सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी पवन यादव ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया था कि उसने वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार इस इलाके में छिपाए हैं. इसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर हथियार बरामद करने के लिए मुफस्सिल-डोबा रोड के पास पहुंची थी. पुलिस जब बताए गए स्थान पर हथियारों की तलाश कर रही थी, तभी आरोपी ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

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पुलिस ने आत्मरक्षा में की जवाबी फायरिंग

भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस ने पहले आरोपी को चेतावनी दी थी. इसके बावजूद उसने फायरिंग जारी रखी. ऐसे में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित तरीके से जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान पवन यादव के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया.

Arrah, Bihar: Pawan Yadav, an accused shooter in the murder of retired Customs officer Ram Kumar Singh, sustained a bullet injury to his right leg during a police encounter near Sarangpur Mor. He allegedly opened fire on police while being taken for weapon recovery, prompting retaliatory firing — IANS (@ians_india) November 6, 2026

भोजपुर के एसपी अवधेश दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया, "आज सुबह मुफस्सिल-डोबा रोड पर एक घटना हुई. राम कुमार सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर पवन पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल हुआ. उसने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने इस जगह पर हथियार छिपाए हैं. जब पुलिस हथियार बरामद करने के लिए वहां पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने पहले उसे चेतावनी दी और फिर नियंत्रित तरीके से जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई."

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राम कुमार सिंह हत्याकांड में मुख्य शूटर है पवन

पवन यादव रिटायर्ड कस्टम्स अधिकारी राम कुमार सिंह की हत्या के मामले में मुख्य शूटर बताया जा रहा है. पुलिस इस मामले में उससे पूछताछ कर रही थी. हथियारों की बरामदगी के लिए उसे घटनास्थल के आसपास ले जाया गया था. फिलहाल मुठभेड़ के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. आरोपी से पूछताछ और हथियारों की बरामदगी को लेकर भी पुलिस की जांच जारी है.